Una vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio si alleano

Secondo le anticipazioni di una vita arriva l’intesa: Genoveva e Aurelio decidono di allearsi e ora la dark lady sembra essere in vantaggio

Secondo le anticipazioni che arrivano dalla Spagna, la dark lady sta facendo di tutto per avere la sua vendetta. In una vera e propria operazione di astuzia, la Salmeron sembra aver trovato un modo efficace per aumentare le proprie possibilità di successo.

In un clima di grande tensione e lotta per la vita, Genoveva e Aurelio decidono di allearsi e collaborare per raggiungere i loro scopi. La Salmeron è pronta a tutto e ora ha trovato un alleato spietato e senza scrupoli come lei. Come andrà a finire?

Genoveva e Aurelio decidono di allearsi, Felipe è impietrito

Come già sappiamo, la versione spagnola di Una Vita è piuttosto avanti rispetto gli episodi che vengono trasmessi in Italia. Nelle puntate trasmesse nel nostro Paese, infatti, Genoveva è ancora in carcere che lotta per la vita, ma i telespettatori spagnoli la vedono già tornare a piede libero.

LEGGI ANCHE –> TEST IMPOSSIBILE: TROVA IL SERPENTE TRA LE TARTARUGHE

Genoveva ha avuto successo e ora sembra più incattivita di prima. Vuole la sua vendetta per il torto subito ed è determinatissima ad ottenere ciò che vuole. La dark lady vuole vendicarsi contro Felipe e, non meno importante, vuole dare una lezione a tutto il quartiere.

Tuttavia, da sola può fare ben poco, dunque la Salmeron è decisa a cercare un aiuto che le renda possibile l’attuazione del suo piano. Proprio per questo, Genoveva e Aurelio decidono di allearsi e raggiungere insieme i propri scopi.

Anche l’uomo, infatti, è arrivato a Calle Acacias con l’unico scopo di vendicarsi. Aurelio si è rivelato davvero crudele e, al contrario di sua sorella Natalia, che è sembrata più ragionevole e umana, l’uomo sembra non avere scrupoli.

Intanto, Fabiana si è accorta che Genoveva e Aurelio stanno tramando qualcosa. La proprietaria della pensione ha paura che i due stiano unendo le forze per raggiungere i propri scopi. Anche Rosina sarà della stessa idea e inizierà a temere la coppia.

LEGGI ANCHE –> LE IENE: ARRIVA LUI COME CONDUTTORE? INCREDIBILE

Genoveva e Aurelio arriveranno addirittura a sposarsi, formando una vera e propria coppia malvagia. La Salmeron vuole controllare Felipe e fare in modo che lui soffra, in seguito penserà anche a Marcos. Se il marito di Felicia non cederà ai suoi ricatti, la dark lady lo smaschererà pubblicamente.