Maria De Filippi il suo look è top: ecco tutte le info per riprodurlo!

Maria De Filippi col suo look è top, ecco tutte le info per riprodurlo: i vestiti della regina di Canale 5.

Col ritorno di C’è posta per te, come ormai da diverso tempo a questa parte, la De Filippi domina il palinsesto di Canale 5; praticamente, anche con Uomini e Donne ed Amici, non c’è un giorno nel quale non poterla vedere.

Amatissima dal pubblico e vera e propria regina di Mediaset, la De Filippi ultimamente ha sfoggiato un look veramente top, particolarmente apprezzato dagli spettatori; ecco tutte le info a riguardo e per potersi vestire come la conduttrice e autrice Mediaset.

Maria De Filippi, il suo look è top: tutte le info per riprodurlo

Nella scorsa puntata di Amici, la conduttrice pavese ha sfoggiato un look rock e grintoso, che richiama come colori e stile al West; non è di certo la prima volta che la conduttrice si mette in mostra con un outfit con queste caratteristiche, ma il vestiario sfoggiato al talent show (tra l’altro già utilizzato a novembre per Tu Si Que Vales) ha colpito parecchio il pubblico.

Dopo mesi quindi, la De Filippi è tornata ad indossare un pantalone e una camicia griffati Yves Saint-Laurent, uno dei marchi d’alta moda che si associa sempre a “qualità”, ma mai ad “economicità”. A chiudere l’outfit, degli stivaletti neri con tacco basso.

La camicia a quadretti è disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 750 euro, un prezzo veramente da capogiro e fuori dalla portata di qualsiasi lavoratore medio. Il costo aumenta notevolmente se però analizziamo i pantaloni indossati dalla De Filippi, acquistabile alla cifra esorbitante di 2.990 euro.

Praticamente, per vestirsi come la De Filippi sarebbe necessario un esborso di circa 3.740 euro, più o meno tre stipendi mensili di un lavoratore medio; per quanto possa essere apprezzabile il look di Maria insomma, per vestirsi come lei bisognerebbe avere anche i suoi compensi, che di certo le permettono questo e molto altro.