Gigi D’Alessio, oltre che per la sua musica, finisce spesso al centro della cronaca per le sue storie d’amore, molto spesso con donne più giovani di lui; dopo aver rotto con Anna Tatangelo infatti, Gigi ha ritrovato l’amore fra le braccia di Denise.

Lontana dal mondo dello spettacolo nonostante il fisico da modella, Denise (che studia Giurisprudenza) è di ventisei anni più giovane del cantautore napoletano, ma nonostante questo la storia tra loro va a gonfie; il commovente messaggio per Gigi.

Gigi D’Alessio ed il messaggio dalla sua compagna in dolce attesa

Durante l’attesissima finale di The Voice Senior, Gigi D’Alessio ha ricevuto una commovente sorpresa, oltre ad aver festeggiato il trionfo di Annibale Giannarelli, un membro della sua squadra.

Per immortalare il momento, la compagna del cantante ha deciso di postare tra le sue storie di Instagram un momento direttamente dalla puntata con protagonista Gigi, aggiungendo un cuore rosso; un gesto semplice, ma che sicuramente avrà fatto piacere al cantante napoletano.

Poco dopo Denise,, orgogliosa del suo compagno. ha scattato una foto al momento dell’abbraccio tra Gigi e il vincitore Annibale, con tanto di emoji di una coppa per festeggiare il trionfo e tag sia per il profilo ufficiale di Gigi sia di quello del programma.

I due sembrano essere molto affiatati e presto accoglieranno il loro primo figlio, il quinto per il cantante che ne ha già avuto tre dal suo matrimonio e un altro insieme ad Anna Tatangelo.

Un periodo veramente d’oro questo per il cantautore napoletano, che sta vivendo un periodo fantastico e non soltanto per i suoi successi; ad Amici, suo figlio LDA si sta facendo notare ed apprezzare, tanto che ha già ottenuto il primo disco di platino.