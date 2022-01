C’è posta per te: il colpo di scena che non ti aspetti

Vediamo insieme che cosa è successo per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi che come ogni anni riscuote enorme successo.

Come sappiamo perfettamente la super amata signore della televisione, ovvero Maria De Filippi, ha moltissimi programmi di successo.

Ed in modo particolare, quello che viene mandato in onda il sabato sera, ovvero C’è posta per te, è sempre campione di share.

Iniziamo con il dire che nella puntata di sabato 22 il pubblico ha particolarmente apprezzato la storia che c’è stata tra Carmen e Luigi.

C’è posta per te: il colpo di scena

Ovvero la storia di un padre e di una figlia di Napoli che hanno messo la parola stop alla loro relazione per un lungo periodo.

Il padre quando è arrivato da Maria nel famoso studio si è presentato insieme alla sua attuale compagna Nunzia.

Carmen, ha spiegato che lei da piccola si è trovata in mezzo al padre e alla madre e che alcune cose le faceva solamente perchè le venivano richieste.

La ragazza ha continuato dicendo che non ha ricevuto nemmeno gli auguri per la sua maggiore età, e Maria ha cercato in tutti i modi di far avvicinare nuovamente questo padre alla figlia.

Luigi, ha rinfacciato però alla giovane che non ha mai voluto conoscere il figlio nata dalla sua relazione con Nunzia.

Maria, con la sua infinita pazienza ha cercato di parlare con l’uomo ed alla fine ha aperto la busta ed ha incontrato la giovane figlia, anche se con vari dubbi.

L’abbraccio tra i due non era assolutamente caloroso, ma non tutto sembra essere finito nel migliore dei modi, anzi.

Come viene riportato dal sito Il Vicolo delle News, Carmen e Luigi, dopo la registrazione della scorsa estate hanno riallacciato i rapporti, ma da qualche settimana sembra esserci nuovamente la parola stop tra i due.

Stando anche a quello che riporta l’influencer Il Menestrello, “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen”

Insomma non tutto quello che sembrava andare bene è poi effettivamente andato così e voi cosa ne pensate di quanto accaduto?