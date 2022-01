Grande Fratello: allarme nella casa un concorrente dice di non sentire i sapori

Grande Fratello Vip: una concorrente ha ammesso di non sentire più i sapori. Cosa sta succedendo nella casa più spiata di Italia?

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti devono fare un periodo di quarantena e un tampone: in questo modo si è sicuri di aver contratto il Covid -19.

Ma in questi giorni, però, la paura del Coronavirus si è presentata anche nella casa del più spiata di Italia. Uno dei concorrenti, infatti, sembra non sentire più i sapori.

Qualche giorno fa, è stata organizzata una festa venezuelana e Delia Duran sembra non sentire i sapori e ha più volte tossito. Sul web questo fatto non è passato inosservato e si insinua la possibilità che ci possa essere un contagio.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip si vociferava che la moglie (o meglio dire ex moglie) di Alex Belli avesse contratto proprio il Covid. Infatti, avrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa a metà dicembre, ma è stato rinviato per motivi ancora non noti.

Grande Fratello Vip: il Covid è entrato nella casa?

Ma la Duran ha sempre smentito “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covd-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”.

Ed ha aggiunto anche che “Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto”.

Ma non è la sola ad aver manifestato i sintomi del Covid: oltre a Delia, anche Alessandro Basciano ha detto di avere male ovunque ed il nuotatore Manuel sembra aver avuto la febbre.

Oltre a questo, quello che non ha convinto gli spettatori da casa è che quando la modella ha affermato di non sentire più i sapori, c’è stato lo stacco della regia. Infatti, sui social alcuni utenti hanno scritto “Delia, prima di essere censurata, ha detto che non sente più i sapori”.

Nella puntata di stasera, Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip spiegheranno cosa sta succedendo nella casa più spiata di Italia?