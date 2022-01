Carmen Russo ammette tutto a Verissimo, ecco cosa è successo alla ballerina recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello.

Carmen Russo è stata una delle colonne portanti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, una presenza sempre allegra e gioiosa in una casa troppo spesso dilaniata dai litigi.

Anche quando ha avuto degli scontri con qualcuno (come nella situazione con Nathaly Caldonazzo) la Russo non ha mai alzato i toni ed ha cercato sempre di spegnere le polemiche; ora, di nuovo con la sua famiglia e fuori dalla casa di Cinecittà, si è raccontata a Verissimo.

Carmen Russo ammette tutto a Verissimo, ecco cosa è successo

Tra gli ospiti dello scorso appuntamento con Verissimo c’è stata appunto anche Carmen Russo, poco tempo dopo l’intervista doppia fatta dalla Toffanin ad Alex Belli (anche lui ex-gieffino) e Delia Duran.

Ospite in studio, la Russo ha ammesso come sia stata veramente dura la permanenza nella casa, specie per la mancanza di due persone così importanti nella sua vita come il marito Enzo Paolo Turchi e la loro figlia, Maria.

“È stata un’avventura meravigliosa, bellissima. È stata dura senza Enzo e Maria però sai che noi genitori dobbiamo fare il massimo per loro quindi ho resistito“ le parole della ballerina, visibilmente commossa, a Silvia Toffanin.

A dare conforto a Carmen Russo il fatto che, comunque, la potevano vedere in diretta in ogni momenti: “Sapevo che se loro mi volevano vedere potevano accendere la televisione, questo mi dava sollievo. È stata più dura per me però è un’esperienza che ti entra nel cuore“.

Il ritorno a casa è stato condito dalle lacrime, ovviamente di gioia; appena l’hanno vista tornare, sia Enzo Paolo che Maria si sono commossi, e lei insieme a loro.”Quando ho rivisto Maria, con il cappuccio e la tuta, mi è corsa incontro. Lacrime a tutto andare. Anche Enzo in lacrime, una famiglia in lacrime, però eravamo felici“.

Signorini l’ha dichiarata vincitrice morale di questa edizione, ma Carmen non si aspettava questo successo; lei è stata semplicemente sé stessa e questo a quanto pare ha conquistato tutti. “E’ la dimostrazione che mi amano per quello che sono” conclude la Russo.