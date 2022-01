Uomini e Donne, Andrea Nicole e la risposta che lascia senza parole: ecco cosa ha detto l’ex-tronista del programma.

Andrea Nicole è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne per la prima parte del programma, quella del 2021; dopo essere stata a lungo corteggiata da Alessandro e Ciprian, ha scelto quest’ultimo in maniera sicuramente poco tradizionale e con tantissime polemiche.

Ciprian è riuscito a scoprire il suo indirizzo e si è presentato da lei a sua insaputa e ad insaputa della relazione; dopo una notte di fuoco passata insieme, la scelta è stata obbligata. Nonostante questo, la Conte ha sempre dimostrato grande equilibrio, come dimostra la recente risposta sui social.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e la risposta che lascia senza parole: la domanda intima

Il percorso di Andrea Nicole all’interno del dating show è stato importante anche per la storia che ha portato davanti le telecamere; come sappiamo infatti, è stata la prima tronista transgender del programma.

Sui social, qualcuno pare voler insistere sulla questione con una domanda sicuramente poco opportuna e poco garbata; un utente ha infatti interrogato l’ex-tronista sulle sue parti intime.

“Hai il pi***lo?” le ha chiesto qualcuno in maniera poco delicata; la risposta della Conte però stupisce tutti per la calma e l’ironia dei contenuti. “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata“ risponde Andrea Nicole, pubblicando domanda e risposta tra le sue storie.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Veronica smaschera Ezio e resta senza parole

L’ex-tronista ha sempre dimostrato di saper affrontare le domande e le critiche sulla sua transizione, con grande consapevolezza e sempre grande educazione; questa risposta ne è stata un’ulteriore prova.

Leggi anche –> Il cantante Mascherato: ecco chi si celerà sotto La Volpe! Da non credere

Nel frattempo, dieta di verdure a parte, Andrea Nicole si gode la sua storia con Ciprian, rivelando a tutti i fan di aver scoperto molti lati di lui solamente lontana dalle telecamere; inoltre, sottolinea come sia molto permaloso, nonostante lui non voglia ammetterlo.