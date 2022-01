Test impossibile: trova il serpente tra le tartarughe

Sei pronto per una sfida giudicata da molti come “impossibile”? Risolvi il test e trova il serpente tra le tartarughe!

Oggi ti proponiamo un nuovo test visivo da risolvere tutto d’un fiato. Eccoci anche oggi con un divertentissimo passatempo utile a tenere allenata la mente e mettere a dura prova le proprie capacità sensoriali e visive. Preparati per affrontare la sfida!



Come sempre, vogliamo mostrarti i migliori giochi di logica online disponibili. Nel test di oggi, infatti dovrai riuscire ad avere successo il più velocemente possibile. Trova il serpente tra le tartarughe e vinci la sfida. Non farti ingannare dal tuo cervello e raggiungi la meta.

Trova il serpente tra le tartarughe, ecco il nuovo test visivo

Migliaia di utenti del web si stanno sfidando a colpi di test, quiz ed enigmi complicati che mettono in seria difficoltà chi vuole risolverli. Ad essere diventato virale è il test visivo che vogliamo proporti oggi e che richiederà da parte tua un grande sforzo.

Il test di oggi ti chiede di trovare il serpente tra le tartarughe. Il tuo compito sarà molto semplice: guarda l’immagine qui sotto e trova il rettile tra le simpatiche testuggini. Tra questi bellissimi animali, infatti, c’è un serpente che non vuole essere trovato.

Come già saprai, la nostra intenzione è sempre quella di aumentare al massimo il livello della sfida, rendendo più difficile il modo per vincere la sfida. Se vuoi risolvere il test, infatti, dovrai trovare il serpente nascosto in soli 60 secondi.

Ricordati di non farti ingannare dall’illusione ottica provocata dai colori e dalla forma delle simpatiche tartarughe. Il numero di queste simpatiche testuggini è infatti abbastanza elevato da farvi andare fuori di testa e mettervi in difficoltà, perciò tieni alta la concentrazione.

Per facilitare il gioco e renderlo più interessante, vogliamo darti un piccolo indizio. Alcune tartarughe si distinguono dalle altre per la presenza di un cappello, un grosso sorriso e un piccolo fiorellino. Questi sono infatti elementi di distrazione, non farti ingannare!

Arrivati a questo punto, è giunto il momento di dare la soluzione. Il simpatico rettile è stato individuato attraverso il quadrato colorato.

Lo avevi individuato? Ammettiamo che questa volta era particolarmente difficile, ma se noti bene capirai che il serpente si è mimetizzato davvero bene!