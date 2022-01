Le Iene: arriva lui come conduttore? Incredibile

Ci potrebbe essere la conferma del conduttore de Le Iene. Probabilmente arriverà lui, ecco di chi stiamo parlando

Uno dei programmi più seguiti su Italia Uno sembra essere in un periodo di grande rinnovamento. Per la prossima edizione, infatti, si stanno susseguendo nuovi nomi riguardo chi sarà il prossimo conduttore del programma. Finalmente oggi sembra esserci la conferma.

Il prossimo conduttore de Le Iene, infatti, potrebbe essere Teo Mammuccari. A lui dovrebbe essere affidata la conduzione di uno dei programmi più seguiti in Italia. Parliamo quindi di uno dei presentatori più amati e iconici del palinsesto Mediaset.

Teo Mammuccari conduttore de Le Iene? Ecco le news

Tutti i programmi televisivi sono spesso soggetti a grandi cambiamenti. Questi possono essere dannosi ma, spesso, si rivelano delle scelte azzeccate. È inevitabile andare in contro a dei cambi di conduzione, inoltre, per quei programmi storici di lunga data, come Le Iene.

Il presentatore, o la presentatrice, sono il volto di un programma e spesso ne caratterizzano la parte più rappresentativa. Proprio per questo, per la prossima stagione ci potrebbe essere un nuovo conduttore de Le Iene.

Secondo le indiscrezioni pubblicate su TvBlog, Nicola Savino non sarà presente ai blocchi di partenza del programma, prevista per il 9 febbraio 2022. Secondo il blog, infatti, la conduzione de Le Iene sarà affidata a Teo Mammuccari.

Il prossimo 9 febbraio, dunque, Le Iene torneranno in onda su Italia Uno. Programma di satira che spesso riesce a far notizia per i suoi servizi “non convenzionali”. Torna dunque in una veste un po’ diversa e a cui farà fronte il cambio del conduttore.

Le indiscrezioni danno per certa la presenza di Teo Mammuccari, presentatore amatissimo dal pubblico di Mediaset e recente giudice nel programma “Tu sì que vales”. Si erano moltiplicate le voci che volevano Alessia Marcuzzi accanto al nuovo presentatore, ma proprio in questi mesi la bellissima showgirl aveva annunciato l’addio alla televisione.

Restano dunque aperte tutte le possibilità riguardo la futura coppia che presenterà il programma. Tuttavia, le conferme stanno per arrivare, visto l’imminente inizio del programma, previsto per il 9 febbraio 2022.