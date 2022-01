Uomini e donne: Biagio fa un errore enorme!

A quanto pare, il noto cavaliere napoletano non riesce a trovare pace. Biagio ne ha combinata un’altra, la gaffe è imbarazzante.

Dopo anni di edizioni di Uomini e Donne, possiamo dirlo con assoluta certezza: negli studi Mediaset non c’è mai pace. Negli ultimi anni, i nuovi membri del parterre fanno di tutto per creare delle discussioni, con il fine di acquisire un po’ di visibilità in più. In particolare, i due partecipanti che non perdono mai occasione di tacere, sono Armando Incarnato e Biagio Di Mauro. Sembra che i due cavalieri napoletani non riescano mai a chiudere una conoscenza in pace e tranquillità: è possibile che per loro sia sempre colpa della donna? Questa volta però, Gianni Sperti – stufo delle continue illazioni e accuse senza senso – ha deciso di andare a fondo della questione. L’opinionista ha sequestrato il telefono del temibile Biagio ed ha scoperto un dettaglio ambiguo. Ecco cos’è successo.

Biagio non convince Gianni, il telefono del cavaliere parla chiaro

Dopo un anno di conoscenze improntate sulla frequentazione di più donne, Biagio Di Mauro ha deciso di dare l’esclusiva alla new entry Elena e indovinate un po’? Ride bene chi ride ultimo: la dama ha rifiutato l’esclusiva e ha deciso di continuare a conoscere più persone. A questo punto, il buon vecchio Biagio – ferito nell’orgoglio di uomo – ha scagliato su Elena tutta la sua ira, accusandola di essere fasulla e di avere un fidanzato fuori dalla trasmissione. E’ entrato così in gioco Gianni Sperti, il quale ha chiesto rispettivamente i telefoni di Biagio ed Elena. L’opinionista, studiando minuziosamente chat, chiamate ed sms, si è reso conto che il telefono del cavaliere napoletano fosse vuoto. Perché?

Mentre il telefono della dama risultava colmo di sms e chiamate – i cui contenuti non erano assolutamente discutibili – lo smartphone di Biagio Di Mauro appariva chiaramente ripulito di tutto ciò che poteva considerarsi ambiguo e compromettente. A fronte di questo, Gianni Sperti ha dichiarato di aver confermato la sua idea del cavaliere napoletano: è Biagio ad essere fasullo, deve quindi lasciare la trasmissione. Cosa succederà? Per scoprirlo dovremo attendere le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne.