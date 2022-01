Isola dei famosi: due storiche gieffine, eccole

Isola dei famosi, due storiche gieffine in arrivo per il reality show di Ilary Blasi: ecco chi sono, nomi da non credere.

Mancano ancora diverse settimane per l’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi già sta raccogliendo tutta l’attenzione del pubblico.

In molti infatti sono curiosi di sapere in maniera ufficiale tutti i nomi dei concorrenti che saranno in gioco per questa nuova edizione; stando a ultime notizie trapelate, in Honduras dovrebbero sbarcare due storiche gieffine in coppia.

Isola dei famosi, due storiche gieffine in arrivo per il reality show: i nomi

La nuova edizione del reality prenderà il via una volta conclusosi il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; in studio, ad affiancare Ilary Blasi (salda alla conduzione) ci saranno come opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre Massimiliano Rosolino sarà l’inviato sull’isola.

Quanto ai concorrenti, i primi nomi certi sarebbero quelli di Olga Plachina, Loredana Lecciso & Jasmine Carrisi e Luigi Oliva; e poi, quasi certi di partecipare anche Alessia Fabiani, Dayane Mello, Antonella Fiordelisi, Pago e Jedà.

Stando a nuove anticipazioni, in Honduras dovrebbero recarsi anche due storiche gieffine, Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, in gioco in coppia; le due, sebbene a diversi anni di distanza, sono state protagoniste indiscusse dell’edizione “classica” del noto reality show.

Le due porterebbero sicuramente tanta energia e personalità sull’isola, come d’altronde la stessa Tavassi ha già dimostrato nella sua precedente esperienza da naufraga, durante la nona edizione del programma.

Leggi anche –> Uomini e Donne: la decisione che delude il pubblico di Roberta e Samuele

Di recente, la stessa Guendalina è finita purtroppo al centro della scena per la burrascosa separazione con Umberto D’Aponte, che pare essere stato accusato anche di violenza; l’esperienza segnerebbe sicuramente per lei un nuovo inizio.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Andrea Nicole e la risposta che lascia senza parole

Tra gli altri concorrenti, potrebbero poi figurare altre due coppie in gara insieme: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e poi Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons.