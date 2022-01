Uomini e Donne: la decisione che delude il pubblico di Roberta e Samuele

Roberta e Samuele hanno lasciato gli studi Mediaset da poche settimane, la decisione a questo proposito ha deluso il pubblico di U&D.

E’ stato un percorso lungo e faticoso quello di Roberta e Samuele, la tronista faticava a prendere una scelta e, per il corteggiatore, il tutto diventata sempre più insostenibile. Ha sopportato le esterne romantiche con il rivale, cercando di distruggere il cliché “in amore vince chi fugge”. L’attuale fidanzato di Roberta non è mai scappato di fronte alle difficoltà del percorso, arrivando addirittura a ricostruire i pezzi del cuore dell’amata dopo le discussioni con Luca. Alla fine, è stato lui a vincere questa sorta di gara sentimentale. In lui, Roberta ha trovato un’ancora, una roccia pronta a sostenerla, e soprattutto – come lei stessa ha sottolineato durante la scelta – in Samuele ha trovato “il suo incastro”. Tuttavia, a qualche settimana dal loro abbandono degli studi Mediaset, arriva la decisione che ha – in un certo senso – deluso i fan della neo coppia.

Roberta e Samuele, il continuo deludente…

Roberta e Samuele proseguono a gonfie vele la loro relazione lontani dalle telecamere. Dal giorno in cui hanno detto concluso la loro esperienza in tv, i due non si sono più separati. Samuele ha dichiarato di aver scoperto una profonda dolcezza in Roberta, mentre quest’ultima ha esaltato il fidanzato nella sua totalità. “Quando ero con lui, scompariva tutto il resto e questo mi ha scioccata fin dal primo giorno” – ha ammesso l’ormai ex tronista – “Non ho alcuna difficoltà ad aprirmi con Samuele, a dirgli quello che penso”. Tuttavia, qualcosa non ha entusiasmato particolarmente i fan della coppia: a seguito della loro comunicazione, sono stati molti i telespettatori delusi di fronte ad una tale confessione.

Roberta vive a Roma, mentre Samuele è originario di Arezzo. In questi casi, generalmente tronista e corteggiatori decidono di andare immediatamente a convivere, in modo da vivere quotidianamente l’amore appena nato. Tuttavia, questa scelta consueta, non riguarda però Roberta e Samuele, i quali hanno invece deciso di aspettare ulteriormente per evitare di bruciare le tappe. “Le accorceremo più in là” – ha confessato l’ex corteggiatore riguardo le distanze – “E un progetto a lungo (ma non troppo) termine”. Sembra quindi che i fan della coppia dovranno ancora aspettare prima di vederli convivere sotto un unico tempo. Nel frattempo, l’amore cresce sempre di più e – dulcis in fundo – è già scappato il primo “ti amo”.