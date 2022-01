Uomini e Donne, compleanno in ospedale per la dama: pochi festeggiamenti in un giorno speciale per lei, ecco di chi si tratta.

Il dating show di Maria De Filippi sta entrando nel vivo; arrivati nella seconda parte dell’edizione di questa stagione televisiva, dame e cavalieri stanno interagendo tra di loro creando sicuramente parecchio spettacolo.

Vecchie conoscenze come Biagio Di Maro, Gemma Galgani e Armando Incarnato sono sempre protagonisti, mentre nuovi volti (come Marika, arrivata quest’anno) cominciano ad affermarsi. Una conoscenza del programma però, nel frattempo, ha passato il compleanno in ospedale: cosa è successo.

Uomini e Donne, compleanno in ospedale per lei: ecco cosa è successo

Doveva essere un giorno felice pieno di festeggiamenti, ma purtroppo si è ritrovata in ospedale; Sara Shaimi, ex-tronista del dating show, è stata ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nel giorno del suo compleanno, il 18 gennaio, si è ritrovata in ospedale invece che con le persone a lei care; nonostante questo, in molti hanno manifestato affetto alla neo 31enne, compreso il suo compagno Sonny Di Meo (col quale è uscita dal programma e che ama tutt’ora, nonostante la crisi vissuta).

Dopo l’operazione, l‘ex-tronista ha ringraziato tutti i suoi follower per il sostegno mostratelo, specificando come non sia andata in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico ma, purtroppo, per qualcosa riguardante la salute.

“No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare. Ho fatto un intervento chirurgico per un problema SERIO che avevo“ spiega Sara.

Nessuno dettaglio specifico sul tipo di intervento né sul problema di salute che purtroppo l’ex-tronista si è trovata a fronteggiare, ma il fatto che abbia dovuto rasare i capelli potrebbe essere indicativo.

In ogni caso, lei stessa ha specificato come sia una situazione facilmente risolvibile, tranquillizzando tutti quanti; quando si parla di problemi di salute, parole del genere sono sempre auspicabili e rassicuranti.