Mentana: ecco il motivo dietro la sua “scomparsa” dalla tv

Assente da diversi giorni. Mentana è tornato alla conduzione del suo giornale, spiegando il motivo della sua “scomparsa”

Da giorni il Tg La7 aveva registrato l’assenza più importante, quella del suo conduttore di punta: Enrico Mentana. Ma dopo la sua inspiegabile “scomparsa”, il conduttore più famoso e chiacchierato è tornato, spiegando i motivi della sua assenza dai teleschermi.

“Ho avuto il Covid”, questa la motivazione dunque della sua temporanea assenza dal Tg. A rivelarlo è stato lui stesso alla fine del giornale. Il giornalista ha quindi confermato il motivo della sua “scomparsa”, rivelando qualche dettaglio su quella che è stata la sua condizione.

Mentana, ecco i motivi della sua scomparsa: “Ho avuto il Covid”

Da qualche giorno Enrico Mentana non era più alla conduzione del suo giornale, Tg La7. Il giornalista era stato sostituito dalla sua collega, Alessandra Sardoni. Lunedì scorso, infatti, la Sardoni ha preso le redini del notiziario, sostituendo egregiamente il famoso conduttore.

La stessa giornalista aveva fatto sapere ai telespettatori che Mentana non poteva essere presente in studio a causa delle normative anti-covid, non aggiungendo altre informazioni. Proprio per questo, in tanti avevano ipotizzato che l’assenza di Mentana potesse essere più che una semplice prevenzione.

Una delle ipotesi che si era fatta più strada è il fatto che Mentana fosse entrato in contatto con un posititivo, tuttavia si è poi scoperto che il positivo era lui. I primi a rivelarlo sono stati i giornalisti di Dagospia, conferma che è poi arrivata dallo Stesso Mentana attraverso un post pubblicato su Facebook.

Nel post, Enrico Mentana ammette di aver avuto il Covid e dice di aver preferito mantenere il silenzio, senza confermare o smentire la notizia. Nel post annuncia di essere guarito e che, finalmente negativo, è pronto a tornare a condurre il Tg La7.

Il suo ritorno alla conduzione è avvenuto proprio durante l’edizione di giovedì, dopo ben 10 giorni di assenza. Tornato negativo, infatti, il giornalista è potuto tornare in tv e al suo amato lavoro. “Dopo averne parlato per due anni – ha detto un felice Mentana – anche io come milioni di italiani ho contratto il Covid”.

Il giornalista ha dichiarato di sentirsi fortunato per “averlo contratto solo ora”, e di aver avuto una forma lieve grazie allo “scudo di tre dosi di vaccino”. Buon ritorno, quindi, ad Enrico Mentana e buon lavoro con il suo seguitissimo telegiornale.