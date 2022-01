Anna Tatangelo bellissima nel fasciante abito nero: la cantante e conduttrice sfoggia ancora tutta la sua sensualità.

Dopo essere tornata prepotentemente al centro della scena, la Tatangelo non ha nessuna intenzione di smettere di stupire. Il 2021 si è chiuso alla grande per lei e vuole rendere meraviglioso anche quest’anno; la sua storia d’amore con Livio Cori va a gonfie vele e, presto, tornerà anche in tv con Scende da un matrimonio.

In attesa di rivederla su Canale 5, la cantante e conduttrice è attivissima sui social e non perde occasione di mostrate tutta la sua sensualità; bellissima nel fasciante abito nero.

Anna Tatangelo bellissima nel fasciante abito nero: la sensualità della cantante e conduttrice

Da anni Anna è conosciuta, oltre che per le sue doti canore, anche per la sua immensa bellezza; il suo fascino mediterraneo ha stregato Gigi D’Alessio, che per tanti anni è stato innamorato della bella laziale.

Il cantautore napoletano fa però ora parte del passato della Tatangelo, nonostante i due abbiano insieme un figlio; anche Gigi si è rifatto una vita (sempre con una donna molto più giovane di lui) e Anna si gode il rapporto col rapper Livio Cori.

Arrivata a 34, ha raggiunto una maturità a 360° che aumenta di molto la sua sensualità; con un corpo atletico e scolpito, la Tatangelo fa invidia anche alle modelle più affermate.

Su Instagram, la cantante ha deciso di pubblicare un nuovo scatto che la ritrae con un abito elegante nero, piuttosto trasparente; fasciante e stretto, l’abito mette in evidenza la silhouette della Tatangelo, risultando però quasi soffocante sul suo petto.

Il décollété, trattenuto da un reggiseno nero che si intravede, sembra essere infatti pronto ad esplodere dal vestito, che proprio in quel punto regala trasparenze da urlo.

La foto, come si intuisce dalla didascalia, è stata scattata in concomitanza con un’uscita serale di Anna; incantati, i follower hanno riempito di like il post, così come Cori ha commentato col solito cuore per la compagna.