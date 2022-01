Test: ecco quanto sei sveglio, prova con noi!

Se vuoi provare un nuovo test di logica prova questo gioco e misura quanto sei sveglio. Rimarrai a bocca aperta

I test di logica e di personalità stanno letteralmente facendo il botto sul web. Per moltissimi utenti, infatti, rappresentano un modo utile e divertente per misurare e migliorare le proprie capacità e per lanciare divertentissime sfide tra internauti.

Quello che vogliamo proporti oggi è un bellissimo test di logica che metterà alla prova le tue abilità di ragionamento e osservazione. Concentrati al massimo, affronta la sfida e scopri quanto sei sveglio. Una volta concluso il test, sfida i tuoi amici e stabilite chi è il migliore.

Quanto sei sveglio? Risolvi il test per scoprirlo

Sul web sta spopolando una nuova sfida visiva che fa scervellare migliaia di utenti. Si tratta di un simpaticissimo test di logica che mette alla prova le capacità di chi decide di affrontarlo. Tu pensi di esserne capace? Concentrati e risolvilo.

Il test che vogliamo proporti oggi è davvero molto semplice e non necessita di alcun materiale di supporto. Dovrai semplicemente guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e testare il tuo tempo di reazione e concentrazione.

Dopo aver osservato l’immagine, non dovrai fare altro che trovare la scimmia diversa da tutte le altre. Sembra semplice vero? Prova a trovare la soluzione in soli 5 secondi e potrai dichiararti vincitore? Una volta finito il test sfida i tuoi amici e stabilite chi è il più veloce.

Si tratta di una sfida che è diventata addirittura virale, soprattutto in Perù, Spagna e Colombia dove, ancora oggi, gli utenti si lanciano sfide di velocità e concentrazione utilizzando questo divertentissimo test. Cosa aspetti? Accetta la sfida e lanciati alla ricerca della scimmia per scoprire quanto sei sveglio.

Le facce delle scimmie sono tutte completamente identiche, tranne una. Dovrete trovare proprio quella scimmia che si fa beffa di tutte le altre con la sua simpatica espressione allegra. Riuscite a trovarla in soli 5 secondi? Se non ce l’avete fatta entro il tempo limite, o avete abbandonato la sfida, vi forniamo la soluzione.

Visto? La scimmia da trovare è quella cerchiata in rosso. Rispetto a tutte le altre, infatti, ha un’espressione molto più allegra rispetto alle sue amiche. Sei stato in grado di trovarla?