Casa, non portare mai questo oggetto: è carico di energia negativa, attenzione a cosa si porta dentro il proprio appartamento.

La casa è il luogo dove costruiamo i ricordi più intimi, perché ci ospita nei momenti lontani dalla società; che sia quella d’infanzia oppure la dimora che si costruisce insieme al proprio compagno o la propria compagna, è un luogo che ci accoglie dopo tanta fatica nel mondo “esterno”.

La creazione di un ambiente confortevole e amabile è quindi importantissimo; si deve fare molta attenzione a quali oggetti ci si mettono dentro, specie se potrebbero essere carichi di energia negativa.

Stando a quanto rivelano gli esperti di Feng Shui, ogni oggetto che portiamo dentro la nostra casa è dotato di una propria energia e, una volta sistemato all’interno della nostra dimora, la diffonde nell’ambiente.

Proprio per questo, dovremmo stare molto attenti a quali oggetti introduciamo nel nostro appartamento, e fare molta attenzione soprattutto da dove questi provengono; a quanto pare infatti, non si dovrebbe mai portare un oggetto regalato da una persona invidiosa o malvagia.

L’oggetto proveniente da una persona del genere potrebbe portare molta disarmonia all’interno della casa, con vari litigi che potrebbero sfociare a livello coniugale anche in un divorzio; oppure, potrebbero arrivare improvvisamente dei problemi di salute.

Le persone invidiose non hanno per nulla a cuore la tua felicità e il tuo successo, ma nonostante questo potrebbero essere tra le prime a portare un dono, come simbolo evidente di tutta la loro invidia.

L’energia negativa di queste persone, trasmessa all’oggetto che portano con loro, arriverà dunque all’interno dell’appartamento, con l’oggetto che seppur apparentemente “immobile” rilascerà l’energia in tutta l’atmosfera.

Ma come riconoscere un oggetto carico di energia negativa? Molto spesso, tramite le nostre sensazioni: se avete uno strano presentimento ogni volta che lo guardate, gettatelo via senza esitazione o troppi sensi di colpa.