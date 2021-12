Fegato: i sintomi che indicano un problema e come risolverlo

Vediamo meglio insieme come riconoscere i sintomi che indicano un problema al fegato, e cosa possiamo fare.

Dopo le festività natalizie tutti noi abbiamo esagerato, chi più e chi meno, ma vediamo meglio insieme come possiamo riconoscere alcuni problemi che può avere il nostro fegato.

Ecco una guida facile e veloce per quelli maggiormente comuni che possiamo avere, e come affrontarli.

Il compito del nostro fegato è davvero molto importante perchè ci aiuta ad eliminare le varie tossine attraverso la nostra urina ed in altri modi.

Fegato: ecco i sintomi di un problema e come agire

Ma non solo, ha anche moltissimi altri compiti, come la digestione dei grassi, insieme alla cistifellea, oppure immagazzina vitamine e sali minerali come il ferro.

Il nostro amico fegato, elimina le tossine in una prima fase con degli enzimi, mente in una seconda, con altre molecole in modo tale che possano essere rimosse dal nostro corpo in modo sicuro.

In alcuni casi il nostro fegato diventa pigro e non elimina più in modo corretto le tossine ma si depositano nei tessuti adiposi e restano li fino a quando non viene ripristinato il tutto.

Questo spiega anche perchè, avvolte anche seguendo una alimentazione sana e facendo movimento non perdiamo peso.

Ci sono vari sintomi che ci possono indicare, infatti, se il nostro fegato è sotto stress, alcuni possono essere: