Pancetta: Lo sai che può dipendere anche da batteri intestinali?

Da un recente studio è emerso che avere la pancetta può dipendere anche da un nostro batterio intestinale, ma vediamo meglio tutte le info.

Anche dopo questo periodo di grandi mangiate può succedere che abbiamo un po’ di pancetta, ma stando ad un recente studio questo può dipendere anche da qualche fattore interno.

Vediamo meglio tutti i dati che abbiamo e questo studio che potrebbe fornirci maggiori informazioni in merito alla tanto temuta pancetta.

Iniziamo con il dire che questa incredibile scoperta sembra essere stata fatta da una scienziata italiana che sia chiama Cristina Menni.

Pancetta: può dipendere da alcuni microbi intestinali

Dove ha rivelato che il grasso che si ha in eccesso sulla pancia potrebbe dipendere anche da un batterio intestinale che si altera con quello che mangiamo.

Ecco quindi una sorta di scusa per quel chiletto che abbiamo in più e che si posiziona proprio sulla nostra pancia.

La ricercatrice vive e lavora in Gran Bretagna presso il King’s College di Londra, ed ha studio in particolare il ruolo dell’intestino nella distribuzione del grasso.

Gli scienziati hanno analizzato ben 500 coppie di gemelli per cercare di capire come funzioni il nostro intestino, valutando anche parte dei fattori genetici ed ambientali.

L’analisi dei campioni di feci ha permesso di individuare i biomarcatori legati all’accumulo di grasso intorno alla nostra vita.

In meno di un quinto delle persone, che equivalgono al 17,9 % i processi intestinali equivalgono a dei fattori ereditari, mentre per il 67,7 % è influenzato da quello che mangiamo.

Quindi potremmo individuare a fare delle diete personalizzata anche in base alla nostra flora batterici in modo da contrastare in modo importante l’accumulo di grasso localizzato.

Questo studio ci sta permettendo di capire come i batteri possono interagire sulla natura di tutti noi.

Il grasso intorno al nostro addome può anche essere associato allo sviluppo del diabte di tipo 2, o di alcune malattie cardiache o di obesità.

Potrebbe poi essere anche la strada verso la cura dell’obesità e di altre malattie croniche che sono legate sempre all’accumulo di grasso e potrebbe aprire la strada a nuove cure nei prossimi dieci anni.