Se soffrite di mal di testa frequenti, ma al contempo preferite non assumere troppi antinfiammatori, la limonata alla lavanda è la soluzione.

Il classico mal di testa è un problema molto comune, soprattutto nella civiltà occidentale. Esso può avere diverse origini, dalla cattiva digestione, ai problemi di natura cervicale, all’arrivo del ciclo mestruale per le donne. Tuttavia, una buona percentuale delle volte, il dolore alla testa nasce semplicemente da una situazione di ansia e stress e dal mancato riposo dell’organismo. Se soffrite di mal di testa frequenti, e preferite evitare di imbottirvi di antinfiammatori, la limonata con aroma di lavanda potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi.

L’olio essenziale di lavanda è una sostanza estremamente potente, essa contiene 150 principi attivi benefici per il nostro organismo. Il profumo e l’assunzione della stessa può avere effetti antinfiammatori, antisettici, antibatterici, antidepressivi, antispasmodiche e analgesiche. Inoltre, la lavanda ha il potere di combattere l’insonnia, la depressione, l’ansia e, di conseguenza, calmare il mal di testa. Per assumerla, come abbiamo accennato prima, è possibile prepararsi una buonissima limonata all’aroma di lavanda. Ecco la ricetta semplicissima.

Limonata alla lavanda, ecco la ricetta semplicissima

Ingredienti: 2l di acqua, succo di 5 limoni, 1 goccia di olio essenziale di lavanda (100% puro per uso alimentare) e miele.

Preparazione: sarà necessario mischiare energeticamente tutti gli ingredienti a freddo e consumare la bevanda in caso di necessità. Per quanto riguarda il miele, ha ottime qualità, ma non è un alimento benefico specifico per il mal di testa. In questo caso lo utilizziamo solo se gradite una limonata più dolce.

Nel caso in cui non siate dei fanatici della limonata, è possibile godere dei benefici dell’olio essenziale di lavanda anche attraverso un bagno caldo – basta sciogliere 5/6 gocce di olio nell’acqua – oppure profumando la propria camera da letto, versando una goccia ogni metro quadro. L’effetto sul vostro corpo sarà incredibile, rimanere inebriati da questo aroma prima di coricarsi, vi farà dormire sonni tranquilli e – soprattutto – rigeneranti.