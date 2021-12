Un’altra storia presentata a Vite al limite è finita nel migliore dei modi. Doug Armstrong ha decisamente vinto la sua battaglia.

Ogni anno il programma di Vite al limite consente a moltissimi partecipanti di risolvere i propri problemi con il cibo. Le storie di queste persone in difficoltà vengono presentate sul piccolo schermo e trattano spesso argomenti particolarmente delicati: la maggior parte di loro si porta un bagaglio emotivo estremamente difficile, caratterizzato da abusi e violenze, eventi che li hanno portati inevitabilmente a cercare conforto nel cibo spazzatura.

Il percorso delle persone affette da obesità non risulta assolutamente semplice: non bisogna solo risolvere le scorrette abitudini alimentari, ma si necessita anche di curare le loro ferite interiori. Non tutti alla fine riescono a vincere questa difficile battaglia: alcuni tornano dopo poco al vecchio regime, altri rinunciano in partenza, mentre – in casi più gravi – la vita vola via a causa delle pessime condizioni di salute. Oggi, in particolare, parleremo di Doug Armstrong, un protagonista di Vite al limite che ha decisamente vinto la sua battaglia contro il cibo.

Vite al limite – La storia di Doug Armstrong

Come abbiamo anticipato in precedenza, anche Doug Armstrong ha sulle spalle un passato davvero difficile: il suo rapporto tossico con il cibo è iniziato fin da piccolo, in seguito all’abbandono improvviso da parte della madre. Doug ha continuato a cercare conforto nel cibo spazzatura, fino ad arrivare a 311 kg a soli 36 anni. A carico, come se non bastasse, Armstrong ha una moglie e tre figli. E’ stata proprio quest’ultima a spingere il marito a rivolgersi al Dottor Nowzaradan, in seguito ad un’evidente impossibilità di Doug nell’aiutarla con i bambini.

Il giovane padre quindi ha deciso di partecipare a Vite al limite, per riuscire a risolvere i suoi problemi legati al cibo. Il percorso non è stato sicuramente facile, ma alla fine Armstrong ha vinto la sua battaglia e ha fatto pace con l’alimentazione. Ad oggi, Doug ha perso 101kg in 12 mesi!

La moglie ha confessato che Doug ha avuto dei momenti di cedimento, ma alla fine – nonostante le tentazioni – il ragazzo è riuscito comunque a seguire le indicazioni del Dottor Nowzaradan. Continua quindi il suo percorso e gli auguriamo tanta felicità, soprattutto ai suoi bambini che ora possono giocare liberamente con il loro papà.