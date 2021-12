Cartello stradale: in pochissimi ricordano cosa significa, e tu? Prova!

Vediamo insieme se tu ricordi che cosa significa questo cartello stradale oppure no, la maggior parte non lo sa.

Tutti noi abbiamo fatto scuola guida e studiato i vari cartelli prima di prendere la patente, ma alcuni non sono così usuali.

In questo caso, quanti ricordano a cosa si riferisce questo cartello? Provate a chiedere anche ad amici e parenti.

Cartello Stradale: Lo ricordate il significato

Dall’esame della patente per alcune persone sono passati molti anni, e spesso può succedere che ci si dimentichi il significato di qualche cartello particolare.

E’ vero che non dovrebbe mai succedere, perchè potrebbe essere un pericolo per noi e per chi ci stà attorno.

Ma vediamo come in questo caso, nel cartello autostradale che abbiamo messo ad inizio pagina quanti di voi ricordano cosa vuole dire.

Possiamo però darvi un piccolo aiutino, questo cartello si trova sulle strade che hanno il diritto di precedenza.

Vi è stato utile per ricordare a cosa si riferisce oppure no? Mi raccomando non ci passate troppo tempo a riflettere su, e non sbirciate prima la soluzione che a breve vi comunichiamo.

Provate anche con amici e parenti a chiedere loro, ovviamente se hanno la patente, che cosa significa questo cartello autostradale.

Il cartello in oggetto, indica la seguente informazione Intersezione con precedenza a destra, e che annuncia un incrocio che indica la regola generale di dare la precedenza a destra.

E voi ricordavate il significato di questo cartello stradale? In tanti hanno sbagliato ha dare la risposta corretta, e a voi come è andata l’esperienza con amici e parenti?