Parliamo oggi di cappottini, sono davvero necessari nei cani di piccola taglia? E’ venuto il momento di fugare ogni dubbio al riguardo.

L’idea di mettere i cappottini ai cani è qualcosa che porta a due tesi contrapposte: chi li ritiene ridicoli ed inutili e chi invece è convinto che sia davvero necessario per il proprio amico a quattro zampe. Bene, la verità è nel mezzo: il cappottino non è un accessorio inutile se associato alla razza giusta. Al giorno d’oggi infatti, esistono una miriade di razze diverse diffuse in tutto il mondo, ma non tutte si trovano dell’habitat giusto per la propria sopravvivenza. Ad esempio, un Chihuahua in Trentino Alto Adige avrà assolutamente bisogno di essere coperto, a causa delle bassissime temperature della Regione. Vediamo quindi insieme quanto il cappottino sia necessario o meno.

Cappottino sì, cappottino no – La verità

Il padrone dovrebbe conoscere a fondo il proprio cane, sicuramente sembrerà ridicolo coprire un Pastore Maremmano nel cuore di Roma, proprio perché l’animale possiede già una pelliccia naturale. Le razze a cui va rivolta maggiore attenzione sono quelle di piccola taglia: parliamo, ad esempio, del Barboncino o Pinscher, ma anche i Boston Terrier, Buldog francesi o Carlini, i quali hanno il pelo particolarmente corto e possono risentire delle basse temperature.

Inoltre, è bene pensare anche all’occasione: se portate il vostro cane a giocare in un parco, il cappottino non servirà, proprio perché il vostro amico a quattro zampe si riscalderà correndo; se invece lo portate fuori per una semplice passeggiata e il tempo risulta particolarmente rigido, un cappottino potrebbe essere utile per evitare che il cane si prenda dei malanni. Anche i cani si ammalano, lo sapevate? Il Carlino, ad esempio, ha pochissimo pelo sulla pancia ed esporlo a temperature particolarmente basse potrebbe fargli venire i classici problemi intestinali.

Bene quindi: il cappottino è ridicolo? Assolutamente no. Se ritenete che il vostro cane ne abbia bisogno, è giusto coprirlo durante l’inverno. In ogni caso, se avete dubbi al riguardo, potete rivolgervi al vostro veterinario di fiducia.