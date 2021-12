Mantenere una buona linea è fondamentale per la tua salute: ecco una colazione da fare per perdere anche il grasso viscerale

Facciamo subito una premessa: avere una percentuale di massa grassa nel corpo non è affatto un male e rappresenta una valida risorsa per il nostro organismo. Tuttavia, è importante fare una netta distinzione tra il grasso sottocutaneo e il grasso viscerale.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe rappresentare un vero e proprio pericolo per il nostro organismo e per il nostro peso. Fortunatamente è possibile intervenire, soprattutto conducendo una vita sana. In questo articolo ti mostriamo una colazione da fare per perdere anche il grasso viscerale.



Il grasso viscerale, come detto in precedenza, può essere un pericolo da non sottovalutare. È un tipo di grasso che si trova all’interno della parete addominale e potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiache e di diabete di tipo 2.

È intuibile, quindi, quanto sia necessario condurre una vita sana in funzione dell’eliminazione di questo tipo di grasso. Per questo motivo è molto importante consumare alimenti sani per il nostro organismo. In questo articolo ti mostriamo una colazione da fare per perdere anche il grasso viscerale.

In particolare, la colazione che ti proponiamo è un pasto ad alto contenuto di fibre. Secondo diversi studi, infatti, un’elevata assunzione di fibre contribuisce alla riduzione dell’adiposità viscerale. Inoltre, il consumo di fibre aiuta a perdere peso, soprattutto per quelle persone che non riescono a seguire diete ferree.

Per una colazione ricca di fibre, che ti aiuterà a perdere il grasso viscerale, scegli di utilizzare la farina d’avena. Questa è ricca di fibre solubili, in grado di aiutare la digestione e abbassare il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue (molto pericolosi se elevati). Ovviamente, contribuisce ad evitare la proliferazione di grasso viscerale nell’addome.

Un ulteriore consiglio per la tua colazione da fare per perdere anche il grasso viscerale è quella di utilizzare una tazza di frutti di bosco. Questi, infatti, apporterebbero un ulteriore grammo di fibra solubile. Provate anche con una spolverata di semi di chia o di lino.

Infine, potete condire la vostra colazione utilizzando metà avocado, che apporterà grassi buoni e fibre. Oppure potete sostituire la farina d’avena con i cereali di crusca d’avena, anche loro altamente ricchi di fibre solubili.