Il paradiso delle signore: Salvatore scopre tutto e lascia casa per sempre

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere per la giornata di oggi, all’interno del grande magazzino milanese.

Anche oggi, 3 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della nostra soap opera preferita, ovvero Il paradiso delle signore.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa succede, in particolare, a Salvatore, che sembra non darsi pace.

Iniziamo con il dire che Agnese ormai non sa come comportarsi dopo che ha promesso alla figlia di non vedere più Armando.

Salvatore e l’addio ad Agnese

Quando Salvatore propone di passare il natale in Germani dal padre, la donna ovviamente non è entusiasta.

Ovviamente, come potevamo immaginarsi, la situazione inizierà a degenerare, tanto che Salvo, casualmente ascolta una conversazione tra Armando e Don Saverio, e sospetta che tra di loro c’è qualcosa oltre l’amicizia.

Prima però di saltare a conclusioni affrettate, decide di andare dalla sorella Tina, che non riesce a mentirgli e gli conferma che è tutto come aveva immaginato.

Molto arrabbiato Salvo va a casa dalla madre, e le comunica che non tornerà mai più perchè troppo arrabbiato per quello che è successo, ma lui non sa veramente la realtà dei fatti.

Per quanto riguarda Stefania, ormai è il momento di comunicare al padre cosa ha deciso di fare, ovvero di lasciare il suo appartamento condiviso con le amiche ed andare ad abitare a casa con lui, e la sua famiglia, e la Cipriani sarà in un incredibile ansia.

Marco, invece è entrato a tutti gli effetti nella famiglia del Paradiso, e si occupa dell’ufficio stampa del Paradiso market.

Averlo sempre al grande magazzino è un momento di felicità per Gemma che ha preso una bella cotta per lui, e così lo può vedere tutti i giorni.

Il giovane, chiederò di andare a cena con lui alla bella Zanatta che accetterà molto volentieri, anche se in un primo momento non sembra.

Siamo sicuri che da questa possibile relazione nasceranno intrighi vari, e come sempre l’appuntamento è dal lunedì al venerdì sempre sulla Rai alle 15.45 circa.