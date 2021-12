Love is in the air: Serkan commette un colpo basso verso Eda

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 3 dicembre, possiamo vedere che cosa succede tra la coppia formata da Eda e Serkan.

Cerchiamo di capire come mai i due sono in guerra dopo la loro bellissima storia d’amore, e cosa è successo nei 5 anni che non si sono visti.

Iniziamo con il dire che Eda non vuole assolutamente che il rancore che prova, possa mettere a rischio l’identità della piccola Kiraz.

Serkan contro Eda: cosa succede?

Quando la donna scopre che Serkan sta tornando all’hotel, chiede aiuto a Melek facendo allontanare Ayfer e Kiraz sperando che non lo incontrino, ma sarà effettivamente così?

Per quanto riguarda Eda e Serkan, la coppia è stata scelta per fare un’incredibile ristrutturazione presso un albergo a Sile, e sono obbligati a lavorare uno vicino all’altro.

Eda si deve occupare di progettare i lussuosi esterni, mentre Serkan si dovrà occupare degli interni.

Serkan, è stato nominato capo architetto del progetto, e decide quindi di iniziare a mettere in difficoltà la bella Eda.

Sembra infatti non fidarsi del suo talento e vuole che le mostri un progetto soddisfacente, per non farle perdere il posto, insomma un vero e proprio abuso di potere verso la donna.

Ma quando il bel Serkan capisce che cosa ha fatto, torna immediatamente indietro e chiede una tregua ad Eda.

La giovane, anche se ha paura della vicinanza di Serkan alla piccola Kiriaz, accetta l’invito a cena, ma la pace tra i due durerà veramente pochissimo.

Ci aspettano quindi delle puntate molto interessanti per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca, in onda sempre su canale 5 alle 16.45 circa.