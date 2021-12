Assegno unico universale: come richiederlo e gli importi

Essere un cittadino italiano, o dell’Unione europea , se non lo fosse deve avere il permesso di soggiorno permanente.

, se non lo fosse deve avere il permesso di soggiorno permanente. Deve pagare l’imposte sul reddito in Italia.

Avere la residenza o il proprio domicilio in Italia

Se non lo è al momento, lo deve essere stato in passato, per almeno due anni, anche se non in modo continuativo

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato ma per almeno sei mesi.

Per quanto riguarda invece gli importi che vengono stanziati, vanno in base al proprio reddito Isee, se è inferiore o pari a 15 mila euro, l’importo è di 175 euro al mese per ogni figlio.

Per chi invece, ha un Isee superiore ai 40 mila o non viene presentato, viene elargito un contributo di 50 euro al mense, che diventa di 100 con due figlie, e 165 con tre figli.

Se la mamma, poi ha sotto i 21 anni ci sono 20 euro in più al mese, indipendentemente dall’Isee.

Per le famiglie che hanno figli disabili, non ci sono limiti di età per avere il contributo dallo Stato.

Per i minori che non sono autosufficienti ci sono 105 euro in più, mentre sono 95 in caso di disabilità grave, ed 85 in caso di disabilità media.

Ma vediamo anche come possiamo farne richiesta, le domande vanno presentate in modo telematico all’Inps.

E’ possibile farlo anche presso i patronati, in base alle modalità che vengono indicate sul sito dell’Inps, entro il 20 giorno dalla pubblicazione del decreto stesso.

Si possono presentare le domande con decorrenza 1 gennaio riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno della domanda e febbraio dell’anno successivo.