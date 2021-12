Se spesso compaiono macchie di sudore sotto le tue magliette, ti forniamo alcuni consigli su come eliminarle in modo facile e veloce

Veder comparire macchie di sudore sotto le magliette è uno dei problemi tipici di nostri capi. Spesso sono fastidiose e a volte possono essere fraintese come sintomi di scarsa pulizia. In realtà le macchie di sudore sotto le magliette sono più diffuse di quanto si possa credere.

Questi fastidiosi aloni derivano dalla nostra sudorazione, che avviene in qualsiasi casi a qualsiasi temperatura, e potrebbero anche arrivare a danneggiare i tessuti. Se quindi spesso compaiono macchie di sudore sotto le tue magliette, ti forniamo alcuni consigli su come eliminarle in modo facile e veloce.

Macchie di sudore sotto le magliette. Ecco come eliminarle

Tra i tanti motivi per cui compaiono macchie di sudore sotto le magliette ci sono sicuramente l’usura per via del tempo, una cattiva conservazione degli indumenti o l’utilizzo di deodoranti troppo aggressivi. In questo articolo, ti diciamo come eliminarle in modo facile e veloce.

Acqua e sapone di Marsiglia

Uno dei metodi più efficaci per eliminare le macchie di sudore sotto le magliette è quello di utilizzare acqua e sapone di Marsiglia. Riempite una bacinella con dell’acqua calda, una tazzina di borace e un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Mescolate tutto e inserite il capo che volete smacchiare, lasciatelo in ammollo per circa un’ora e lavate in lavatrice;

Sale e succo di limone

Riempite una bacinella con dell’acqua calda e versateci un bicchiere di sale e un po’ di succo di limone. È consigliabile utilizzare il succo di 5 limoni per ogni 2 litri d’acqua. Lasciate il capo in ammollo e successivamente risciacquate abbondantemente;

Cenere

Se possedete un camino, utilizzate della cenere filtrata e versatela in una pentola piena di acqua. Inserite il vostro capo macchiato e fate bollite. Aspettate circa 20 minuti e, successivamente, risciacquate con sapone di Marsiglia;

Bicarbonato

Se pensate che la causa delle macchie di sudore sotto le magliette sia il deodorante, potte utilizzare un composto ottenuto da un cucchiaino di bicarbonato e tre di acqua. Versate il composto sulle zone macchiate e strofinate, lasciando agire per qualche minuito. Successivamente lavate in lavatrice con un detersivo per capi delicati.