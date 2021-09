Vite al Limite salva un’altra vita, questa volta a donna in questione pesava oltre i 300kg e oggi è totalmente diversa.

Il programma in onda su Real Time, Vite al Limite, è una delle trasmissioni più amate dal pubblico a casa. Essa infatti, permette di spingere i telespettatori a condurre una vita sana ed adeguata, mostrando come l’ossessione per il cibo possa ridurre anche persone giovanissime. A collaborare con gli individui affetti da grave obesità, è il noto dottore e chirurgo Nowsaradan, il quale, nonostante sia molto severo è diretto, è riuscito a salvare molte vite nel corso delle stagioni del programma.

Questo è il caso di Lupe Samano, un giovane 39enne che all’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, pesava oltre i 300kg. La situazione era davvero molto grave, ma alla fine, la giovane donna è riuscita a vincere la sua lotta contro il cibo.

La storia di Lupe Samano

Lupita Samano fu la protagonista della puntata andata in onda l’11 luglio 2016. Il suo caso fu talmente grave che si divise in due puntate: la giovane 39enne, all’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, pesava ben 291kg. I suoi problemi con il cibo, come spesso accade in queste situazioni, erano relative alla sua relazione tossica con l’ex fidanzato, il quale faceva particolari richieste sessuali alla Samano che le provocavano gravi problemi psicologici.

Una volta iniziato il percorso di cura con il Dottor Nowsaradan, Lupe Samano riuscì non solo a troncare la relazione traumatica, ma perse anche ben 136kg dopo 12 mesi di terapia. Il percorso fu lungo ed arduo, ma alla fine la giovane donna riuscì a vincere la lotta con se stessa e a fare pace con il cibo.

Ad oggi, la giovane donna pesa circa 100kg, il suo percorso è ancora lungo, ma Lupe Samano è determinata a concluderlo. Lasciatosi alle spalle la pessima relazione che coltivava in precedenza, la quarant’enne ha trovato un nuovo compagno – Andrew – con il quale la dolcissima Lupe oggi vive felice e serena.