Uomini e Donne, che fine ha fatto Elga Profili? Eccola oggi, cosa fa e com’è

Sapete che fine ha fatto Elga Profili? Ecco cosa fa e com’è oggi l’ex dama del trono over di Uomini e Donne

Uomini e Donne è ormai un programma iconico di Canale 5. Il dating show più famoso d’Italia è diventato un appuntamento fisso al pomeriggio. La trasmissione di Maria De Filippi ha creato negli anni tantissimi personaggi interessanti che sono riusciti ad entrare nel cuore e nei ricordi dei telespettatori.

Tra questi c’è sicuramente Elga Profili. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha lasciato bellissimi ricordi nei fan del programma condotto da Maria De Filippi. Oggi in tanti si chiedono che fine ha fatto Elga e che cosa fa.

Elga Profili, ecco che fine ha fatto

La bellissima Elga Profili ha partecipato al programma Uomini e Donne rimanendo nei cuori dei fan, nonostante la sua partecipazione non sia stata del tutto fortunata. Dopo aver frequentato molto Antonio Jorio, la relazione non è andata bene, così come il tentativo di conquista di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani.

Dopo queste delusioni amorose, la Profili ha lasciato il programma delusa e a mani vuote. Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo e conduce una vita diversa, ma resta comunque molto attiva sui social e spesso aggiorna i fan sulla sua vita privata.

La bella Elga lavora infatti come mediatrice legale, ruolo che è tornata ad occupare dopo la sua avventura a Uomini e Donne. Spesso pubblica contenuti sui social e non troppo tempo fa ha condiviso una foto di lei nel parterre femminile di Uomini e Donne.

Proprio in quella occasione i fan più affezionati hanno chiesto a gran voce il ritorno della bella Elga a Uomini e Donne. In tanti, infatti, la vorrebbero nella nuova edizione del programma ma, per ora, non ci sono state notizie ufficiali su questo fronte.

Una cosa è certa: anche l’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne porterà con sé grandi protagonisti e i fan si innamoreranno dei nuovi personaggi che prenderanno parte al programma. D’altronde, la trasmissione di Maria De Filippi non ha mai deluso e quest’anno non sarà da meno.