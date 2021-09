Il noto produttore Francesco Facchinetti non bada a spese per l’istruzione dei suoi figli: ecco quanto costa un solo giorno di lezione.

Francesco Andrea Facchinetti porta avanti una carriera che include prevalentemente la musica, campo in cui ha coperto i ruoli più disparati: da cantante a DJ, a conduttore televisivo, fino ad arrivare al suo attuale impego – agente musicale di artisti emergenti. Figlio d’arte del noto cantante dei Pooh – Roby Facchinetti – per un periodo si è fatto chiamare DJ Francesco e il suo brano La canzone del capitano, uscito nel 2003, è rimasto ancora oggi un vero e proprio tormentone estivo.

L’agente e produttore musicale ha un’incredibile carriera alle spalle, ma include anche qualche fallimento in amore: primo fra tutti quello relativo alla relazione con la nota conduttrice Alessia Marcuzzi, con la quale Facchinetti ebbe la sua primogenita Mia, nata nel 2011. Successivamente, inizia una relazione con Wilma Helena Faissol, con cui il musicista è convolato a nozze nel 2016 e dal cui amore sono nati Leone e Lavinia Angelica Catherine.

Come ogni padre, anche Francesco Facchinetti farebbe di tutto per la felicità dei suoi figli, ecco perché il conduttore televisivo ha deciso di non badare a spese per l’istruzione dei suoi eredi.

Quanto costa l’istruzione dei piccoli Facchinetti?

Francesco Facchinetti è riuscito a creare un bellissimo rapporto in una famiglia decisamente allargata, la quale comprende non solo i due figli della coppia, ma anche Mia – dalla relazione con Alessia Marcuzzi – e Charlotte, la figlia che Wilma ha avuto prima di iniziare la sua attuale relazione con l’agente musicale.

Il figlio del cantane dei Pooh condivide spesso sui social i dolci momenti famigliari. Proprio agli inizi di settembre non sono mancati i post relativi al ritorno a scuola dei piccoli Facchinetti. In questo caso, il premuroso papà non ha badato a spese per la loro istruzione. Mia, Leone e Lavinia infatti, frequentano un prestigiosissimo college svizzero.

L’istituto in questione sarebbe l’American School in Switzeland (TASIS), il quale sarebbe il più antico e prestigioso college americano presente in Europa che prevede una vera e propria istruzione internazionale. Essendo molto rinomato, la scuola scelta da Facchinetti per i suoi figli è anche particolarmente costosa: un solo giorno viene circa 6.500 euro, mentre per bimbi dai 4 ai 6 anni il programma settimanale ha un costo che si aggira ai 2500 euro per le lezioni fino alle 15.00 e di 3500 euro fino alle sei del pomeriggio.

Insomma niente male per i piccoli Facchinetti, ma contando tutti i giorni di scuola che dovranno fare, quanti soldi sgancerà il mitico DJ Francesco? A voi le conclusioni.