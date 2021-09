Voleva coronare il suo sogno di diventare cantante e partecipare ad X Factor. Tuttavia la vita è stata ingiusta nei confronti di Chaffey.

La nota trasmissione di X Factor va in onda ormai da anni a livello globale: sono stati molti i cantanti che hanno approfittato del talent show come trampolino di lancio, alcuni vincitori sono diventati famosissimi a livello mondiale, altri purtroppo sono spariti, altri ancora sono addirittura arrivati più in alto dei vincitori – è il caso per esempio dei Maneskin, i quali reduci del secondo posto ad X Factor, hanno poi vinto l’Eurovision Song Contest.

Partecipare al programma quindi, rappresenta un vero e proprio sogno per gli aspiranti musicisti. Tuttavia, la vita non sempre è giusta nei confronti dei sognatori: è questo il caso di Christopher Chaffey, l’addio all’aspirante cantante 19enne è stato particolarmente doloroso e traumatico. Ecco cos’è successo.

Chaffey, sfuma il sogno di diventare cantante

Christopher Chaffey comunicò alla famiglia di voler partecipare a tutti i costi ad X Factor in Inghilterra, fece così le selezioni, ma dovette rinunciare immediatamente a causa di insoliti malori improvvisi. Fin da bambino infatti, sognava di dominare il palcoscenico con le sue canzoni e la sua musica; era un sognatore che, come tanti altri ragazzi della sua età, aveva un solo obiettivo: conquistare la felicità seguendo la sua vocazione più profonda.

Tuttavia, la vita aveva in serbo per lui un destino ben diverso, un destino crudele e tragico, in quanto gli venne diagnosticato un terribile tumore, una massa di ben 2kg situata nella cassa toracica. Inizialmente i medici avevano associato i dolori del ragazzo ad un semplice attacco d’ansia e stress, eppure qualcosa di molto più oscuro si nascondeva dietro il reale stato di salute di Christopher…

La diagnosi arrivò troppo tardi, il tumore era troppo esteso e i medici rimasero inermi di fronte alla gravità della malattia di cui soffriva il ragazzo. Le cure non poterono nulla contro quella soffocante massa tumorale: Christopher è morto nel giro di pochi giorni, ma i sintomi del tumore si erano manifestati già un anno prima.

L’aspirante cantante, il quale ha rinunciato per sempre al suo sogno, poteva essere salvato. La negligenza a volte si manifesta particolarmente pericolosa: quello che per i medici era un semplice attacco d’ansia, in realtà era una massa tumorale maligna che cresceva giorno dopo giorno. La diagnosi vera e propria, quella per cui la malattia di Chaffey prese davvero un nome – ossia linfoma non Hodgkin – è arrivata solo dopo 15 mesi, quando Christopher era già venuto a mancare.