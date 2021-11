Il Dottor Nowzaradan è riuscito in un’altra incredibile impresa: ecco la trasformazione di Maja Radanovic, impressionante.

All’epoca della sua partecipazione al programma, Maja Radanovic aveva appena 33 anni e pesava ben 400kg. L’abbiamo conosciuta nella settima stagione, occasione in cui il Dottor Nowzaradan dovette rimboccarsi le maniche per riuscire a far raggiungere alla giovane la consapevolezza della gravità della sua situazione. La vita di Maja è stata segnata da moltissimi abbandoni, i quali l’hanno portata inevitabilmente a colmare il vuoto con il cibo spazzatura. Nasce in Serbia e, successivamente, si trasferisce immediatamente in America, dove viene abbandonata dai genitori all’età di soli due anni.

Una volta diventata adolescente, il padre di Maja ha tentato di recuperare il rapporto, ma anche questa volta il tutto si conclude con un nulla di fatto: la Radanovic viene nuovamente abbandonata dal suo punto di riferimento. Questi continui cambiamenti negativi, sommati al divorzio dal marito dopo soli tre anni di matrimonio, la portano a cadere nell’oblio dell’ossessione per il cibo.

Per questo motivo, Maja decide di partecipare al programma Vite al Limite, con lo scopo di trovare qualcuno che potesse aiutarla a tornare sulla retta via. Il Dottor Nowzaradan ha deciso di aiutarla, facendo – insieme a lei – un ottimo lavoro.

La trasformazione di Maja

Quando Maja partecipò al programma, si trovò a dover affrontare una doppia sfida: oltre agli evidenti problemi di obesità, le analisi cliniche richieste dal Dottor Nowzaradan portarono alla luce la presenza di un Lymphedema, malattia che andava curata assolutamente. Di conseguenza, ad oggi, Maja può dire di avere combattuto con successo ben due battaglie. La giovane serba non appare sui social, ma nonostante questo continuano a circolare immagini sconvolgenti della ragazza totalmente trasformata.

Sembra che Maja abbia perso ben 312 kg dalla sua partecipazione a Vite al Limite, un traguardo incredibile per la 33enne. Dopo le innumerevoli delusioni e difficoltà che la vita le ha messo davanti, finalmente la ruota è girata anche per lei. Eccola felice e serena, più consapevole di se stessa e soprattutto non più attaccata ossessivamente al cibo.