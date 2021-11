Love is in the air: Selin è in dolce attesa di Serkan!

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella giornata di oggi, per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 12 novembre potremmo assistere alle vicende che ruotano attorno allo studio della ArtLife.

Ma in particolare si parlerà di qualcosa che lascerà tutti senza parole, perchè assolutamente inaspettato.

Iniziamo con il dire che dopo tantissime peripezie, finalmente Deniz ha firmato tutti i moduli per annullare il matrimonio, fatto con l’inganno, con Eda.

Serkan diventa padre?

Ma per la coppia formata da Serkan e dalla sua fidanzata, sembra che i problemi non finiscano mai.

La coppia si vuole sposare il prima possibile, per evitare che il destino si metta nuovamente contro di loro.

Così in pochissimo tempo, decide di organizzare una romanticissima proposta di nozze per sposare Eda, proprio durante la festa che si terrà per lo studio.

Ma pochi minuti prima dell’inizio dei festeggiamenti, Melo ascolta una telefonata di Selin, senza essere vista.

La giovane, in questo modo fa una scoperta sconcertante, che deve assolutamente dire alla sua migliore amica Eda.

Ha infatti scoperto che Selin è in dolce attesa, ed ha paura che il figlio si proprio di Serkan, a queste parole, Eda ovviamente resta scioccata.

La ragazza, quindi decide senza timore di andare diretta al punto della questione e si reca da Selin, che le conferma di essere in dolce attesa e che il padre è proprio Serkan.

I guai per la coppia non sembrano finire mai, ed appena qualcosa va per il verso giusto ecco arrivare l’ennesimo ostacolo alla loro felicità.