Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Genoveva ha un piano per non far ricordare nulla a Felipe

Puntuali come sempre, ecco anche oggi le anticipazioni di Una Vita, la soap opera spagnola che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori e fan italiani. Cosa succederà a Felipe? Il povero avvocato è a letto senza ricordare nulla e la sua vita è appesa ad un filo.

Velasco continua a tramare alle sue spalle e Genoveva, tornata ad amarlo e volerlo ardentemente possedere, ora ha un piano per non far ricordare nulla a Felipe. Chi l’avrà vinta? Felipe resterà in balia di Genoveva e Velasco o ci sarà qualcuno pronto ad aiutarlo? Ecco cosa succederà.

Genoveva ha un piano per non far ricordare nulla a Felipe, ecco cosa succederà

I drammi e le vicissitudini dei protagonisti di Una Vita stanno lasciando con il fiato sospeso i fan della soap opera spagnola. La fiction è arrivata ad un punto chiave della storia e i percorsi dei protagonisti si intrecciano fino a diventare incontri pericolosi, quasi letali.

Felipe, infatti, è ancora bloccato su un letto di ospedale e, dopo l’avvelenamento voluto da Velasco, ha perso la memoria e non ricorda più nulla. La bella Genoveva ha deciso che il suo cuore batte per l’avvocato e è decisa a volerlo riconquistare. Così cercherà di approfittare della situazione di amnesia di Felipe.

Genoveva ha intenzione di andare avanti con la messa in scena ed è convinta a voler restare in ospedale accanto a Felipe, anche ora che il ragazzo si sta riprendendo e si prospetta la possibilità che la sua amnesia non duri per sempre.

Iniziano anche ad esserci molte visite dagli amici di Felipe e questo farà restare in guardia la dark lady. Genoveva non vuole infatti sprecare l’occasione di tenere nascoste le sue malefatte a Felipe e ora ha un piano per non far ricordare nulla all’avvocato.

Presto Felipe potrà lasciare l’ospedale e Genoveva ora è molto preoccupata. Proprio per questo, Genoveva ha un piano per non far ricordare nulla a Felipe e tenerlo sempre in costante osservazione. La dark lady proporrà a Felipe di restare con lei durante i primi giorni di convalescenza.

Felipe sembra quindi completamente in balia della giovane Genoveva. Cosa deciderà di fare? Lo scopriremo solo guardando la prossima puntata di Una Vita, in onda il 12 novembre 2021, alle 14 e 10 su Canale 5.