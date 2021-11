Kledi è appena diventato papà bis, tuttavia sembra che la moglie Charlotte stia riscontrando qualche problema post-gravidanza.

Kledi e Charlotte si sono conosciuti nel 2015 durante una cena tra amici, i due hanno cominciato a conversare e si sono piaciuti talmente tanto da non riuscire più a separarsi. Nel 2016 hanno dato alla luce la piccola Lea e si sono poi sposati nel 2018. Proprio pochi mesi fa, Charlotte ha dato alla luce il tanto atteso secondogenito della coppia – Gabriel – e la famiglia su Instagram sembrava particolarmente unita e felice.

Tuttavia, nelle ultime ore, la moglie dell’iconico ballerino di Amici Kledi, ha pubblicato un’immagine che ha lasciato tutti senza parole. In un mondo in cui sui social si mostra solo la felicità, moltissime influencer hanno deciso invece di mostrare i propri lati più fragili, sia a livello emotivo che fisico. Chi tra di loro ha fatto più scalpore è stata la supermodella Bella Hadid, che ha rivelato ai fan di soffrire di ansia e depressione. Ora, Charlotte si è unita al gruppo di donne che si ribella alla perfezione del web e si mostra per quello che è.

Charlotte si sfoga sui social

Erano giorni che circolava la voce secondo cui la moglie di Kledi non stesse bene, ora è lei stessa a confermare la notizia via social, confessando di avere avuto gravi problemi post-partum. Da poco infatti, è nato il piccolo Gabriel, il secondogenito della coppia e, contrariamente da ciò che mostravano sui social, sembra che Charlotte e Kledi stiano vivendo un momento davvero difficile.

“Mi sono scattata questa foto esattamente un mese fa. E’ una faccia stanca, preoccupata e abbattuta. Una faccia che non siete abituati a vedere” – sono state le parole dell’insegnante di yoga – “Per ora mi fermo qui e vi chiedo di rispettare questa distanza senza chiedermi di più. Forse più avanti troverò il modo di raccontare ciò che ho vissuto”.

Charlotte voleva far sapere come stava, senza però specificarne i motivi. Nonostante questo, moltissime persone hanno deciso di mostrare supporto e sostegno alla coppia per il momento difficile che stanno vivendo. Ed – ovviamente – sotto il post, non è mancato il messaggio amorevole di Kledi nei confronti della moglie: “E anche per questo che TI AMO tanto”.