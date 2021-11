Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi, 13 novembre dove Eda sembra si scagli contro Serkan.

Stiamo parlando di una delle pochissime soap opera che va in onda anche di sabato, ovvero Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa andremo a vedere e sopratutto perchè Eda si schiara contro il suo amato Serkan.

Eda e Serkan: uno contro l’altro

Nella precedente puntata, la bella fidanzata del proprietario della ArtLife ha scoperto che Selin è in dolce attesa, ed il padre sembra essere proprio lui, Serkan.

La donna, ha fatto però una promessa a Selin, ovvero di non rivelare nulla di questo segreto, ma ovviamente non può più sposare il suo amato Serkan, e per questo motivo rifiuta la proposta di matrimonio.

Eda , infatti non trova corretto confermare il loro amore, quando è a conoscenza di una notizia, che ovviamente cambierò la vita del suo amore.

Ma Aydan ovviamente, è rimasta senza parole dal no pronunciato da Eda, e la vede preoccupatissima e molto nervosa.

E nel mentre, la donna sta ricevuto un corteggiamento veramente stretto da parte di Kemal, e decide quindi di lasciarsi andare e di sfogarsi con lui di tutto quello che sta succedendo.

Per Eda, ovviamente, la decisione presa è stata davvero difficile da comunicare, il Bolat cerca spiegazioni per capire come mai abbia rifiutato la promessa di matrimonio, ma la giovane è fedele alla promessa fatta a Selin, di non rivelare nulla.

La giovane ha un attacco di panico, ed in suo soccorso arrivano subito Ceren e Melo, insomma un momento veramente difficile per lei.

Per capire che cosa succederà possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda su canale 5 intorno alle 16.55 circa.