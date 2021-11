In un’epoca segnata dalla pandemia e dalle basse difese immunitarie, la nostra alimentazione può essere un valido strumento di rinforzo.

Questa epoca rimarrà segnata per sempre dall’impatto che il coronavirus ha avuto sulla nostra società. Oltre a livello affettivo, le precauzioni anti-covid ci hanno anche portato inevitabilmente ad un abbassamento delle difese immunitarie: l’uso costante della mascherina, l’utilizzo continuo dell’igienizzante, hanno causato un indebolimento del nostro organismo. Recentemente infatti, è stato confermato un aumento esponenziale del numero di persone con virus sinciziale (raffreddore, mal di gola, febbre, indebolimento polmonare) e questo è indice che il nostro corpo ha decisamente bisogno di un rinforzo. L’alimentazione può essere uno degli strumenti per dare al nostro organismo i giusti nutrienti che ci permettano di affrontare la stagione invernale. Scopriamo insieme quali.

Cibo e difese immunitarie – Tutto quello che c’è da sapere

A confermare l’importanza dell’alimentazione, è stata la nutrizionista Tiziana Stallone – docente di Fisiologia e Scienze della Nutrizione presso l’Università Sapienza (RM) – la quale ha espresso le seguenti parole: “Soltanto quando ci rendiamo conto che siamo fragili capiamo che è necessario porre rimedio” – e continua – “Attenzione: con questo non voglio dire che l’alimentazione […] sia in grado di proteggerci dal virus, ma sicuramente è importante non farsi trovare completamente impreparati”.

La forza del nostro sistema immunitario infatti, dipende anche dalla nostra routine quotidiana: ad esempio, secondo la nutrizionista, è necessario dormire almeno 7/8 ore a notte, in quanto l’alternanza sonno-sveglia è importantissima per l’efficienza del bioritmo complessivo. Per quanto riguarda l’alimentazione, nello specifico è necessario alternare correttamente carboidrati, proteine e grassi, il tutto con il giusto apporto di vitamine e calorie.

“Mangiare troppo poco […] può indebolire il nostro sistema immunitario” – per questo è necessario dare al nostro corpo la giusta quantità di cibo in grado di rinforzare le proprie difese. Si consiglia quindi di fare tre pasti principali (colazione, pranzo e cena), sommati a qualche spuntino di metà mattina e pomeriggio. Nei tre pasti principali è necessario assumere carboidrati, proteine e verdura. In questo modo il corpo assorbirà la giusta quantità di macronutrienti.