Elena Santarelli pronta a gioire con una nuova fantastica notizia, o meglio, due: ecco cosa succede alla showgirl.

Classe ’81, la Santarelli è da un po’ di tempo lontana dai riflettori, ma il pubblico pare non essersi scordato per nulla di lei; su Instagram è seguitissima (quasi 2 milioni di follower) e la sua bellezza sembra essere più splendente che mai.

Originaria di Latina e nipote di Ubaldo Righetti (celebre ex-difensore della Roma), Elena sin da giovanissima ha messo in mostra il suo corpo mozzafiato sfilando come modella per diversi marchi (come Giorgio Armani e Laura Biagiotti), per poi fare il suo esordio in tv a L’Eredità, come valletta.

Successivamente la sua carriera, oltre che come showgirl e conduttrice, la porta a diventare anche un attrice teatrale e cinematografica; quanto alla vita privata invece, la svolta è arrivata con l’incontro col suo attuale marito, Bernardo Corradi, col quale ha formato una famiglia.Oggi, Elena sorride di nuovo perché ha ricevuto una grande notizia, o meglio…due!

Elena Santarelli, la notizia fantastica in arrivo per lei

La buona notizia arriva dopo un periodo per nulla facile per la Santarelli e per suo marito; la donna è stata infatti vittima di varie offese da parte di un hater, con questo che ha addirittura preso di mira il figlio Giacomo, che ha dovuto affrontare una sfida contro il tumore.

In un periodo come questo, anche i suoi follower le sono stati vicino e le hanno dimostrato tutto il loro affetto; per questo, questa due nuove notizia positive portano una gioia doppia a tutta la famiglia.

A quanto pare, come rivelato in esclusiva dal settimanale Chi, la Santarelli lancerà presto nelle librerie il suo nuovo libro, dopo il successo travolgente del precedente Una mamma lo sa, un vero e proprio bestseller (più di 100mila copie vendute); nel nuovo libro la showgirl racconterà di nuovo la sua vita, ed è molto probabile che l’accoglienza sia la stessa del precedente capitolo.

Ma le buone notizie non finiscono di certo qui. Elena tornerà infatti presto anche sul piccolo schermo, in quanto affiancherà Nicola Savino nella conduzione di una delle puntate de Le Iene su Italia 1; una grande chance per rilanciare la sua presenza anche nel mondo televisivo.

In tantissimi non aspettano altro che rivedere la Santarelli al timone di un nuovo progetto, che manca da Plastik – Ultrabellezza del 2011; oltre che per la sua grande umanità e bravura, da sempre tutti i fan la amano per il suo fascino, la sua bellezza e il suo corpo statuario dalle forme perfette.