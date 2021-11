Intimo da donna: sai perchè c'è un fiocchetto sopra? Non ci crederai mai

Vediamo meglio insieme questo dettaglio che sicuramente tutti quanti vi sarete chiesti il motivo, nel corso del tempo.

E’ davvero difficile non vedere, quando acquistate dell’intimo femminile un fiocchetto cucito al centro del capo, ci avete fatto caso?

Ma come mai si trova lì? Il motivo risale ai tempi molto antichi, e non è solamente per estetica ma capiamo bene insieme.

Intimo femminile: perchè c’è sempre un fiocco?

La motivazione risale al Medioevo, ed è arrivata fino ai giorni nostri, dove per noi è qualcosa si sfizioso, ma in principio ovviamente non era per questo motivo che fu messo, anzi.

Lo scopo vero, iniziale, era quello di aiutare le donne a vestirsi al buio, ed era tenuto in posizione da un nastro, perchè ovviamente in passato non avevano nemmeno un terzo delle nostre agevolazioni nella vita di tutti i giorni.

Svelato quindi il motivo principale per il quale è stato messo, ma che nel corso degli anni è rimasto perdendo però il suo senso iniziale.

Adesso è solamente per bellezza, e che rende il nostro intimo più carino e delicato, con un fiocchetto.

Da adesso in poi, quindi quando acquistate un nuovo paio di mutandine sapete la vera motivazione della sua presenza che risale a tempi antichissimi, dove tutto aveva una funziona utile e non era solamente per abbellire un capo.

E voi eravate a conoscenza di questa storia sul fiocchetto che troviamo sui nostri capi di intimo? Adesso siamo sicuri che ci farete attenzione se lo trovate oppure no!