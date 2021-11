Verissimo tutti gli ospiti previsti per le puntate di sabato 13 e domenica 14 novembre: week end imperdibile su Canale 5.

Un nuovo week end dominato da Verissimo è pronto a partire su Canale 5; da quest’anno, l’appuntamento di sabato con lo storico programma di Silvia Toffanin è stato raddoppiato su precisa scelta di Mediaset.

La conduttrice ha così avuto modo, quest’anno, di intervistare già tantissimi celebri personaggi, come ad esempio Diletta Leotta, Gabriel Garko, Anna Tatangelo o Laura Torrisi.

Anche per i prossimi due appuntamenti di sabato e domenica in studio saranno presente degli ospiti bomba; ecco tutti i volti che domineranno il pomeriggio di Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato e domenica: nomi importanti su Canale 5

Cominciando con la puntata di sabato, la Toffanin avrà modo di intervistare celebri nomi del mondo dello spettacolo italiano, quasi in un confronto generazionale. In studio arriverà infatti Lorella Cuccarini, pronta a raccontare questa nuova avventura come professoressa di Amici.

Dopo di lei, altro volto della musica italiana, tra le cantanti più celebri: Loredana Bertè. Insieme alla conduttrice, ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera in un emozionante viaggio nella storia della musica, che continuerà con la presenza del cantautore napoletano Nino D’Angelo.

Sul fronte sport, in studio arriverà il campione delle Paraolimpiadi di Tokyo, Simone Baarlam, capace di vincere l’oro nei 50 metri di stile libero. A chiudere il sabato Tommaso Zorzi (vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip) e Tommaso Stanziani (ballerino di Amici), per la prima volta in tv insieme come coppia: i due ragazzi si confesseranno nell’intervista con la Toffanin.

Quanto a domenica invece, ci sarà spazio per Alessandra Amoroso, che da poco ha lanciato il suo nuovo album; la cantante pugliese avrà modo di parlare anche della fine della sua storia d’amore, nata ad Amici.

Insieme a lei la giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa, un volto della musica italiana come Patty Pravo e il duo Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, riunitosi dopo tanti anni.

La Incontrada infatti, dopo la breve esperienza a Striscia la Notizia, è pronta nuovamente a prendersi il palco di Zelig, programma che l’ha lanciata proprio insieme a Claudio Bisio; oltre alle tante emozioni, con loro in studio, il divertimento è sicuramente assicurato.

Ancora una volta, con tantissimi ospiti, la padrona di casa è pronta ad intrattenere gli spettatori di Canale 5 in giorni considerati solitamente di riposo; si preannuncia un grande risultato in termini di ascolti.