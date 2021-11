Giovanna Abate fece la tronista dell’edizione 2020 di U&D, la quale vide protagonista la pandemia. Ecco che cosa fa oggi.

L’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne molto probabilmente entrerà nella storia di Mediaset, soprattutto per l’aggiornamento del format a causa della pandemia di COVID-19. Quando a marzo il Governo decise di iniziare il famoso lockdown, molti fan del programma temettero di dover rinunciare per mesi alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Eppure, la produzione trovò un modo per poterci fare compagnia, seguendo comunque le norme anti-covid. Giovanna Abate, di conseguenza, fu la prima tronista a dover portare avanti la conoscenza a distanza con i propri corteggiatori.

Durante il suo percorso, i ragazzi che più la intrigarono furono Sammy e Davide – il quale si faceva chiamare l’Alchimista. Giovanna li conobbe prima tramite chat e video call, dopodiché – covid permettendo – Maria De Filippi le permise di vederli in studio, mantenendo le distanze e utilizzando la mascherina.

Fu quindi un percorso molto particolare quello di Giovanna Abate, la quale a maggio decise di proseguire la conoscenza fuori dal programma con Sammy. Tuttavia, nonostante tra i due ci fosse un’evidente passione, la storia d’amore durò davvero poco e così la bellissima tronista tornò definitivamente single. Ecco che fine ha fatto.

LEGGI ANCHE —> Giovanna Abate conferma la storia con Akash Kumar: ma spunta un’altra donna

Giovanna Abate oggi – Ecco cosa fa

Giovanna Abate, come molti partecipanti di Uomini e Donne, riscosse molto successo sul web, tanto che decise di farne la propria professione. Anche lei infatti, oggi è diventata una talentuosa influencer e si occupa di pubblicità e post sponsorizzati. Si dice molto soddisfatta del proprio lavoro, tuttavia sembra che la bad girl non abbia ancora trovato la propria anima gemella: “Quando torno a casa penso che avrei bisogno di qualcuno, ma non saprei dove metterlo tra i mille impegni”.

LEGGI ANCHE —> Giovanna Abate pentita per la sua scelta? Ora ritorna tra le braccia di Alchimista

Ha dichiarato inoltre, di aver portato avanti qualche conoscenza, che poi si è conclusa in un nulla di fatto. Giovanna del resto ha sempre dichiarato di essere molto particolare e decisamente difficile nella scelta del proprio compagno, di conseguenza sembra che non abbia ancora trovato la persona giusta.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Diego Tavani da calciatore ad oggi, ecco cosa fa il cavaliere

In ogni caso, anche se il suo percorso non ha portato alla realizzazione della favola, Giovanna Abate ha comunque voluto sottolineare la sua gratitudine al programma di Maria De Filippi: “Mi ha trasformata, sono uscita da una campana di vetro. Ho imparato ad apprezzarmi e a puntare sulle mie capacità”. Le auguriamo, a questo punto, che arrivi presto per lei un uomo che sia davvero capace di farle perdere la testa e, forse, farle crollare questa profonda corazza.