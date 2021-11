Il paradiso delle signore: Gloria, arriva il faccia a faccia temutissimo

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda le vicende che accadono all’interno del Paradiso.

Come sappiamo questa nuova stagione della nostra amata soap opera che ruota attorno al noto grande magazzino è davvero ricca di colpi di scena.

Ma vediamo oggi che cosa ci aspetta, per questo appuntamento dell’ 8 novembre, al Paradiso delle Signore.

Iniziamo con il dire che Gemma ha conquistato il suo posto all’interno del negozio, dopo che era rimasto libero.

Gemma: Ecco il faccia a faccia temuto

Ovviamente la giovane è davvero felice di essere riuscita ad entrare, per lei è come se un sogno si è avverato.

Ma per la ragazza, ovviamente non sarà tutto semplicissimo come lei si aspetta, ci saranno i primi scontri con Irene, altra Venere determinatissima quanto lei.

Gloria, nel mentre torna al Paradiso ed è cosciente che Stefania non dovrà mai sapere che è sua figlia, ha fatto anche un patto con Ezio su questo.

La donna ovviamente ha accettato, almeno può rimanerle accanto, anche se non conosce la verità.

Nel mentre, però Gloria si troverà anche faccia a facci con Veronica, dato che adesso Gemma lavora lì ovviamente verrà più spesso al magazzino.

Ma riuscirà a vedere spesso Ezio in atteggiamenti intimi e dolci con la sua nuova compagna?

Per quanto riguarda Tina, ha ingannato Vittorio, che però ha capito che c’era qualcosa che non andava.

Una volta che ha scoperto tutto, ha deciso di aiutare la donna, dato i problemi che ha lasciando da parte il risentimento.