Vediamo insieme che cosa ci aspetta per un nuovo appuntamento della nostra amatissima soap opera turca, Love is in the air.

Tutti i giorni abbiamo modo di seguire le storie che circolano intorno al noto ufficio della ArtLife.

Negli ultimi giorni abbiamo scoperto che Deniz ha sposato Eda con l’inganno veramente, ma cosa succederà oggi 8 novembre? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che Selin ha cercato in tutti i modi di convincere Deniz ha non firmare assolutamente i fogli per il divorzio.

Deniz scappa da tutti

In questo modo il matrimonio appena celebrato con Eda si annullava e la donna poteva sposare il suo amato Serkan.

Anche se è perfettamente cosciente che ha causato un grandissimo dolore, mentendole, non vuole allontanare Eda da se stesso.

Decide quindi di lasciare la città e di non farsi trovare da Serkan che lo cerca, ma il proprietario della ArtLife chiederà aiuto a Erdam.

Aydan è davvero preoccupatissima per il figlio e spera che Deniz la smetta di nascondersi e firmi i fogli, lasciando così libera la povera Eda di sposare l’uomo che ama.

Mentre la donna, è in città, incontra l’uomo che ha amato per primo, ovvero Kemal, l’uomo è tornato perchè ha saputo del divorzio dei Bolat e vuole riconquistare assolutamente il cuore della bella Aydan.

La donna, dopo questo fugace incontro sembra essere davvero molto confusa, si sente pronta a buttarsi in una nuova storia d’amore, ma allo stesso tempo, dopo la grandissima delusione con Alexander è confusa.

Ayfer, nel mentre si mette assolutamente a disposizione per poter aiutare Eda e Serkan ha cercare Deniz che risulta davvero introvabile.

Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda tutti i giorni alle 16.55 circa su Canale 5.