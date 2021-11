Ecco le anticipazioni di Una Vita della puntata dell’8 novembre: Ramon mette in guardia Antonito, certo di vincere le elezioni

Dopo il weekend di pausa, torna Una Vita, soap opera spagnola che sta appassionando milioni di telespettatori italiani. Le vicende dei protagonisti continuano a regalare colpi di scena e anche per il prossimo episodio si preannunciano grandi emozioni.

Le anticipazioni delle prossime puntate parlano di nuovi e importanti sviluppi: Ramon mette in guardia Antonito riguardo la sua carriera politica. Quest’ultimo è troppo sicuro di sé ma corre un grave rischio. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita.

Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita: Ramon mette in guardia Antonito

Avere grande consapevolezza di sé è sicuramente un vantaggio e un grande punto di forza, ma spesso può essere un pericolo e il rischio è quello di essere poco prudenti. È il pericolo che potrebbe correre Antonito che rischia di mandare in fumo la sua carriera politica.

LEGGI ANCHE –> U&D: MARIA AL VETRIOLO CONTRO GEMMA GALGANI, ECCO LE PAROLE SHOCK

Dopo il successo festeggiato in casa Palacios, infatti, Antonito ha inaugurato il suo percorso politico e dimostrato di avere grande abilità retoriche. Ma adesso per Antonito viene il difficile e le sue grandi sicurezze che possiede potrebbero giocargli un brutto scherzo.

Sarà suo padre Ramon che metterà in guardia Antonito, il quale gode grande successo e consenso da parte dei cittadini. Il politico navigato metterà in guardia suo figlio, spiegandogli che la condizione di vantaggio di cui gode Antonito potrebbe fargli abbassare la guardia soprattutto agli occhi dei suoi avversari.

Archiviata la sfida padre-figlio, Ramon adesso vuole dedicarsi alla crescita politica di suo figlio e non risparmia consigli utili per la sua carriera. Suggerirà ad Antonito di non prendere sottogamba le elezioni e di restare con i piedi per terra, mantenendo la barra dritta.

LEGGI ANCHE –> ALEX BELLI NON È VERAMENTE SPOSATO CON DELIA, ECCO IL PERCHÈ

Antonito ha comunque dimostrato di avere grande talento e abilità politica, superando con successo la scelta di rivolgersi al santone di Cabrahigo. Ma adesso dovrà affrontare altre importanti sfide. L’appuntamento è quindi alle 14 e 10 dell’8 novembre, su Canale 5.