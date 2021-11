Il nuovo test si concentra sul naso: hai mai notato tutte le sue particolarità? Potrebbe rivelare degli aspetti molto importanti, prova.

Oltre a proporre dei giochi ottici o simpatici enigmi, i test ci permettono magari di focalizzarci su aspetti di noi che non avevamo mai considerato prima; questa volta, al centro c’è il naso, una parte del corpo fondamentale per il senso dell’olfatto ma anche, in senso estetico, per i lineamenti del viso.

Hai mai notato tutte le sue particolarità? Prova a farlo ora guardando attentamente i tipi di naso proposti dall’immagine e scopri quale caratteristiche della tua personalità potresti avere proprio per questo.

Test naso, scopri la tua tipologia e quali caratteristiche potresti avere per questo

Giunti a questo punto, dovresti essere stato in grado di capire a quale tipologia presente nell’immagine corrisponde il tuo naso; non ti resta che continuare a leggere e scoprire come questo possa influenzare la tua personalità. Ricordiamo che non c’è nessuno studio scientifico alla base di questo test, ma semplici suggestioni che possono indurti a curiose riflessioni.

Primo naso: piccolo

Il naso piccolo è quasi sempre tipico delle persone che hanno un carattere piuttosto socievole; dovresti essere quindi una persona spesso felice e parecchio emotivo, che ti porta ad essere presente nelle vite altrui. Se qualcosa però non ti va giù dimostri un bel caratterino, non proprio semplice da sopportare.

Secondo naso: lungo

Questa tipologia di naso appartiene di frequente alle persone che amano tenersi occupate e fare più cose allo stesso tempo; per te la giornata deve essere sempre piena d’impegni e permetterti di fare tutto ciò che ti programmi. Sei testardo, a volte lasci che l’immaturità prenda il sopravvento e questo non è un bene.

Terzo naso: “gobbo”

Il naso “gobbo” è quasi sempre sinonimo di una personalità forte; se hai questo naso, non conosci vie di mezzo, per te la vita è tutto o bianco o nero. Sei appassionato, carismatico e tendi a concentrarsi su come le persone si mostrano; questo può essere molto limitante, specie per quanto riguarda i primi incontri.

Quarto naso: all’ingiù

Il naso rivolto verso il basso è solitamente di quelle persone che, di base, hanno una vena pessimistica. La tua visione della vita è quindi piuttosto fosca, anche se non per questo non riesci a goderti delle gioie e dei piaceri che la vita ti offre, anzi; metti spesso in discussione ogni cosa e non ti accontenti facilmente.

Quinto naso: greco

La creatività è la caratteristica principe delle persone che hanno il naso conosciuto come “greco”; hai una forte volontà e vuoi sempre aiutare gli altri, nonostante tu abbia sempre tempo per coltivare tantissime passioni. Colori il quotidiano con la vita sentimentale, aspetto fondamentale per la tua vita.

Sesto naso: appuntito

Chi possiede il naso appuntito tende solitamente ad avere una personalità molto arrogante; ti senti speciale in ogni cosa che fai, e questa sensazione è alimentata anche dai fatti, visto che quasi sempre riesci ad essere il migliore. Vuoi sempre avere l’ultima parola nelle discussioni e tenti di far valere la tua opinione su quella degli altri a qualunque prezzo.

Settimo naso: scanalato

Se hai questo naso, allora sei una persona attentissima ai dettagli; sei minuzioso e preciso, programmi sempre ogni aspetto della tua vita e non permetti che le cose vadano in maniera diversa rispetto a quanto avevi precedentemente programmato. Ti tieni sempre pronto per qualsiasi circostanza e sei molto attento a ciò che ti circonda.

Ottavo naso: perfetto

Un naso del genere è tipico di persone che sono tendenzialmente estremamente vanitose. Vuoi essere sempre al centro dell’attenzione e delle volte curi il tuo aspetto in maniera maniacale, anche esagerata. Riesci a mostrare un fascino invidiabile e sei aperto a migliorare ancora di più il tuo aspetto fisico.