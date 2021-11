Sembra che la modella Nina Moric abbia davvero voltato pagina: ecco chi è l’uomo che è riuscito a conquistarla.

La famosa modella croata Nina Moric, più che per la sua carriera, deve la sua notorietà agli innumerevoli gossip e scandali che la riguardano, soprattutto in relazione alla turbolenta storia d’amore con l’imprenditore Fabrizio Corona. I due infatti, fanno evidentemente fatica a trovare un punto di incontro: a volte si lasciano, poi si ritrovano, poi litigano sul figlio a colpi di avvocati e così via. Ad oggi invece, sembra che la Moric abbia raggiunto una stabilità sentimentale: la modella ha ritrovato l’amore al fianco di un chirurgo.

Nina Moric ha davvero dimenticato Corona?

Fino a poche settimane fa, Nina Moric aveva confermato di essere tornata a convivere con l’ex marito Fabrizio Corona. Tuttavia, questa condivisione dell’ambiente casalingo, non ha niente a che vedere con un amore ritrovato: i due si sono riuniti esclusivamente per il benessere nel figlio 19enne Carlos. Dopo mesi di guerra social e legale quindi, sembra che i genitori del ragazzo abbiano trovato un punto di incontro e sono stati molti i followers della coppia che hanno pensato ad un ritorno di fiamma.

Eppure non è così: ormai il cuore di Nina Moric appartiene a Carlo Galatà, un affermato chirurgo plastico, amico di Valeria Marini, Giovanni Ciacci e tanti, tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. A confermare la relazione sono stati i diretti interessati, attraverso i rispettivi profili social.

I due innamorati hanno trascorso insieme le vacanze ed hanno fatto una romantica escursione nei pressi dell’Etna. Sono settimane infatti, che Nina Moric sembrava più serena, tanto che molti ipotizzarono in un rapporto speciale con il famoso chirurgo. Ora, la storia d’amore non è più un’ipotesi, ma un fatto concreto.

Riguardo Galatà, oltre che la professione, sappiamo che ha lavorato spesso a Barcellona e che sia particolarmente appassionato di fitness e di cura del corpo. Ha una cagnolina – Cuba – con cui passa gran parte del tempo ed ha appena 36 anni. Niente male per la mamma Nina Moric, la quale sembra che abbia davvero voltato pagina dopo la relazione turbolenza con Fabrizio Corona. Che sia questa la volta buona di raggiungere la stabilità? Staremo a vedere!