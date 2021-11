Sai che ci sono alcune cose che facciamo quotidianamente che facilitano la vita dei ladri e li aiutano a rapinarci in casa? Ecco quali

Mantenere sempre l’allerta alta è fondamentale per proteggere la nostra casa e i beni in essa contenuti. Ma spesso chiudere a chiave la porta o abbassare le tapparelle può non essere necessariamente sufficiente per proteggere la nostra abitazione da visite indesiderate.

A volte ci sono cose che facciamo quotidianamente che facilitano la vita dei ladri, aiutandoli (e a volte incoraggiandoli) a rapinarci casa. In questo articolo ti mostriamo 12 punti che i ladri prendono molto in considerazione prima di provare a svaligiare una casa. Ecco quali sono.

“Ecco 12 cose che ci rendono la vita facile”, parola di ladri

Ogni casa ha sempre dei punti deboli. I nostri interventi sono spesso mirati a rinforzare le difese della nostra abitazione per renderla più sicura, ma ci sono 12 cose che facciamo che rendono la vita dei ladri più facile. A svelarlo sono stati gli stessi professionisti del furto, pubblicando una lista di dodici punti sul social media Reddit. Ecco quali sono:

1 Lasciare la casa vuota di giorno

Esiste la convinzione che i ladri preferiscono svaligiare le case di notte. In realtà non è così, anzi. La maggior parte dei furti avvengono di giorno, in quanto i ladri, dopo aver osservato i nostri movimenti nei giorni precedenti, approfittano della nostra abitudine di lasciare casa vuota nelle ore diurne;

2 Condizionatore d’aria

Chi sceglie di posizionare i condizionatori d’aria per finestre (di quelli che si infilano nelle porte) fa un grosso errore, in quanto i ladri avrebbe strada spianata verso la vostra casa tirando semplicemente un calcio all’elettrodomestico, che cadrebbe e lascerebbe un buco nella porta sufficientemente largo;

3 Oggetti di valore in bella vista

Ovviamente, i ladri preferiscono svaligiare abitazioni in cui sanno che troveranno oggetti di valore. Il consiglio è quello di non rendere troppo appariscenti gli oggetti di valore che avete in casa, magari non mettendoli in bella vista davanti alla finestra (o sui social);

4 Porte e finestre non chiuse

Ebbene sì, nonostante sia la cosa più importante da fare quando si lascia la casa incustodita, c’è chi non ci pensa e dimentica di chiudere a chiave le porte e le finestre. Fate attenzione, altrimenti per i ladri è un invito a nozze;

5 Lasciare il garage aperto

Se avete uno di quei garage “all’americana”, quindi proprio sotto casa e con l’ingresso per la vostra abitazione, ricordate di tenerlo sempre chiuso, anche quando siete in casa;

6 Abitare in una casa isolata

Purtroppo, in questo caso potete fare poco. Se invece siete alla ricerca di una casa da acquistare o da affittare scegliete abitazioni posizionate in quartieri affollati e con un gran via vai di gente, evitando quelle isolate;

7 Lasciare la posta nella buca delle lettere

Ricordate, alcuni ladri di abitazioni sono dei veri e propri professionisti e sono abituati a notare qualsiasi dettaglio. Se lasciate la vostra abitazione per un tempo prolungato, chiedete ad un parente o ad un vicino di casa di ritirare la posta, altrimenti questa si accumulerà e sarà un chiaro segno che mancate da un po’;

8 Tenete sotto osservazione il cortile

Se avete un cortile posizionato sul retro della casa e un po’ nascosto, installate delle telecamere e fate in modo che sia chiuso;

9 Mancanza di un sistema di allarme

È certamente uno dei metodi più utili per difendersi se i ladri sono entrati in casa. Una volta che il sistema di allarme entra in funzione questi potrebbero spaventarsi. Meglio ancora se collegato con una pattuglia di vigilanza;

10 Cane

Spesso le case senza animali da guardia, come i cani, risultano essere le più appetibili per i ladri;

11 Fidarsi delle persone sbagliate

Ebbene sì, nella maggior parte dei casi il ladro conosce di persona la vittima. A dirlo è un rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Se sospettate qualcosa, installate delle telecamere;

12 Tassisti

Ci sono alcuni tassisti che raggiungono accordi con i ladri per svelare posizione della casa e orari in cui gli inquilini non ci sono. Fate in modo di lasciarvi lontano da casa vostra.