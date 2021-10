Sembra che la nostra amata de iconica conduttrice – Barbara D’Urso – sia contesa tra Mediaset e Sky. Ecco cos’è successo.

All’inizio della stagione autunnale, sembrava che la povera Barbara D’Urso avrebbe dovuto fare i conti con un progressivo allontanamento dai palinsesti televisivi. Mediaset infatti, capeggiata da Piersilvio Berlusconi, nella stagione estiva, aveva deciso si eliminare i programmi dell’iconica conduttrice, lasciandole esclusivamente la conduzione di Pomeriggio 5. Inoltre, l’amministratore delegato volle addirittura ridimensionare la dolce Barbara D’Urso, costringendola a trattare fatti di cronaca ed evitare i gossip e la cosiddetta ‘tv trash‘.

Insomma, Mediaset aveva deciso di investire su altri programmi e su altre conduttrice e la povera Carmelita (così chiamata dai fan di Instagram) fu conseguentemente messa in un angolo. Tuttavia, sembra che la ruota abbia girato a suo favore: ad oggi, è Sky a voler investire sull’indiscussa portatrice di ascolti Barbara D’Urso. Ecco come sta reagendo Mediaset.

Sky vuole Barbara D’Urso?

A lanciare l’indiscrezione sarebbe stata Novella2000: secondo il settimanale, il corteggiamento di Sky nei confronti della D’Urso va avanti da mesi e Mediaset, a quanto pare, si sta comportando come un marito geloso. Si sa: non bisogna mai trascurare i propri partner, in quanto potremmo portarli a cercare ‘stimoli’ altrove, ed è proprio questo il caso dell’iconica Barbara D’Urso.

Secondo la notizia appena lanciata, Sky avrebbe ideato una trasmissione facsimile a Pomeriggio 5, in onda però su TV8. Barbara D’Urso dal canto suo, si dice fedele alla casa Mediaset, ma si sta comunque facendo corteggiare e nessuno può dire con certezza che la grande Carmelita, alla fine, non ceda alle lusinghe dei vertici Sky.

Nel frattempo Mediaset, che aveva vincolato la povera Barbara D’Urso ad un solo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, si sta letteralmente mangiando le mani, in quanto l’iconica conduttrice ha sempre e comunque la capacità di portarsi a casa una buona percentuale di share. Cosa farà a questo punto il pupillo Berlusconi? Si deciderà a dare qualche attenzione in più alla fedelissima Barbara Carmelita D’Urso? Staremo a vedere.