Non tutti conoscono la moglie di Alberto Angela. Ecco chi è la bellissima Monica che ha fatto innamorare il presentatore tv

Alberto Angela è uno dei presentatori televisivi più amati in assoluto. Il divulgatore scientifico ha seguito con successo le orme di suo padre Piero e oggi è tra i conduttori televisivi più apprezzati in Italia. Il programma “Ulisse – Il piacere della scoperta” ha raggiunto risultati magnifici e la carriera di Aberto Angela è decollata.

Ma lo sapevate che Alberto Angela ha avuto un grandissimo successo anche nella sua vita privata? Sì, perché, oltre ad essere il figlio di una vera e propria icona dei divulgatori scientifici italiani, Alberto Angela ha una moglie e donna bellissima, ecco chi è.

Monica: ecco chi è la bellissima moglie di Alberto Angela

Presentatore, scrittore, divulgatore scientifico. Il curriculum di Alberto Angela è da invidiare. Così come la sua carriera televisiva, assolutamente all’altezza di suo padre Piero. La sua più grande creazione “Ulisse – Il piacere della scoperta” vinse addirittura il Premio Flaiano per la televisione.

LEGGI ANCHE –> SANREMO 2022: CAMBIA TUTTO, ECCO LE NUOVE REGOLE

Il grande successo del presentatore, dovuto alla sua preparazione, simpatia, abilità nel raccontare fatti accaduti anche secoli fa e il suo fascino, sono stati gli ingredienti fondamentali per la ricetta del successo, che hanno reso Alberto Angela una vera e propria star.

Ma, oltre ai grandi traguardi raggiunti in carriera, Alberto Angela non se la cava male anche nella vita privata. Lo scrittore e ricercatore è infatti sposato con una bellissima donna: Monica. I due si sono sposati nel 1993 e da quel giorno hanno continuato ad amarsi.

Non si conosce molto della bella Monica, in quanto entrambi sono molto riservate e non amano condividere la loro quotidianità. Di lei, però, si sa che è una donna bellissima e che condivide con suo marito la stessa passione per lo sport, l’arte e il cinema.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

Alberto e Monica hanno tre figli: Alessandro, di 17 anni, Edoardo di 22 e Riccardo, il più grande, di 23. La loro è una famiglia unita e, nonostante la notorietà del presentatore, cercano in tutti i modi di condurre una vita riservata.